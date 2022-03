Berlins Senat einigt sich auf Entwurf für neuen Haushalt

Der rot-grün-rote Senat beschließt den Haushaltsplanentwurf 2022/23. Berlin will in zwei Jahren mehr als 74 Milliarden Euro ausgeben.

Berlin. Der Finanzsenator war sehr klar: „Gespart wird nicht, auch nicht bei den Bezirken“, sagte Daniel Wesener (Grüne) am Dienstag, nachdem der rot-grün-rote Senat im zweiten Anlauf den Entwurf für den Doppelhaushalt 2022 und 2023 beschlossen hatte. Mit Ausgaben von coronabedingt noch einmal mehr als 37 Milliarden Euro im ersten und 36,7 Milliarden Euro im zweiten Jahr ist das Finanzvolumen größer als jemals vorher in einem Etat-Entwurf, auch wenn in den vergangenen beiden Jahren wegen der Pandemiebekämpfung mehr Geld als diese Summen ausgegeben worden waren.

Debatten um Milliarden aus der Corona-Rücklage

Wesener stellte auch das Ergebnis der innerkoalitionären Debatten dar, die in der vergangenen Woche einen Beschluss verhindert hatten. SPD, Grüne und Linke mussten sich noch über die Verwendung der derzeit noch 5,4 Milliarden Euro aus der Corona-Rücklage verständigen, die in der vergangenen Legislaturperiode durch Kredite prall gefüllt worden war. Laut Haushaltsplanentwurf wird dieses Geld nicht zur Gänze benötigt. Stattdessen möchte Wesener schon im Jahr 2023 beginnen, die Corona-Notfallkredite mit 810 Millionen Euro zu tilgen. Wird das so umgesetzt, gewinnt Berlin zusätzlichen Spielraum für die finanziell engen Folgejahre, weil man möglicherweise schon zwei Jahres-Tilgungsraten von 270 Millionen Euro vorstrecken kann.

Allerdings wollte der Senator angesichts überaus unsicherer Zeiten mit Pandemie, Ukraine-Krieg und erwarteten Flüchtlingen keine Garantie abgeben. Man werde „sehen, ob die Grundannahmen eintreten und sehen, ob der Plan eins zu eins in Erfüllung geht“. Kurz vorher hatte Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) die Notwendigkeiten zur Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine erläutert und Berlins Hilfsbereitschaft zugesagt. „Krieg ist nicht veranschlagungsreif“, sagte Wesener in der Sprache der Haushaltsexperten. Es seien noch viele Fragen offen. Viele Fragen rund um Kosten und ihre Verteilung hingen daran, welche Aufenthaltsregeln der Bund und die EU für die geflüchteten Ukrainer festlegen werden.

Giffey: Senat will auch die Konjunktur ankurbeln

Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) sprach von „vier Dimensionen“, die dieser bis zum Sommer vom Abgeordnetenhaus zu beratende Haushaltsplan abbilde und die in eine Balance zu bringen seien. Es gehe um den Verlustausgleich für Landesunternehmen, die Vorsorge für die Pandemie und andere Krisen, einen Neustart der Berliner Wirtschaft durch Investitionen und eben die Rückzahlung der Schulden. „Unser Vorschlag ist eine Mischung aus Vorsorge und Vernunft“, sagte Giffey. Der Senat werde sich nicht aus der „Krise heraussparen“, sondern auch die Konjunktur ankurbeln, um die Einnahmen für kommende Haushalte zu sichern.

Die von Corona schwer getroffenen Landesbetriebe dürfen über beide Haushaltsjahre fast 1,2 Milliarden Euro als Kapitalzuführungen vom Land erwarten, um ihre Verluste auszugleichen beziehungsweise Investitionen zu stemmen. Größter Einzel-Empfänger ist die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg. Der Berliner Anteil an der finanziellen Rettung der FBB liegt zunächst bei 437 Millionen Euro. Es folgt die Tegel Projekt GmbH, die 373 Millionen Euro für die Entwicklung des ehemaligen Flughafengeländes vom Land bekommt. Der Krankenhauskonzern Vivantes ist mit 260 Millionen Euro dabei, die Messe mit 45 Millionen Euro. Der Rest der Zuschüsse verteilt sich auf kleinere Landesfirmen.

Innovationsförderfonds wird um 300 Millionen Euro aufgestockt

Um die Wirtschaft nach der Corona-Pandemie und in der Ukraine-Krise voranzubringen, hat der Senat die Innovationsförderung mittels des bereits bestehenden Fonds um 300 Millionen Euro aufgestockt. „Wir wollen die Transformation Berlins weiter vorantreiben und in die urbane Zukunft investieren“, umriss Wesener das Ziel. Der Innovationsförderfonds war 2020 eingerichtet und mit 450 Millionen Euro ausgestattet worden, um Bundeshilfen für die Wirtschaft mit Berliner Geld kofinanzieren zu können. Noch sind 123 Millionen Euro in diesem Topf, nun kommen 300 Millionen hinzu.

Was die finanzielle Ausstattung der einzelnen Ressorts angeht, die unter den Koalitionspartnern ebenfalls für Diskussionen gesorgt hatte, verwies der neue Finanzsenator auf Kontinuität. Die prozentualen Anteile der einzelnen Häuser am Gesamtetat entsprächen weitgehend der Aufteilung vergangener Haushalte. Mehr Geld gebe es aber für die Bildung und für den Verkehr, aber auch für die Polizei und den sozialen Wohnungsbau: „Wir wollen nicht knausern“, sagte Wesener, „aber wir müssen die Mehrausgaben auf 2,5 bis drei Prozent begrenzen.“

Mehr Geld für Bildung und Verkehr

Bildungssenatorin Astrid Sabine Busse (SPD), die mit mehr als 5,1 Milliarden Euro pro Jahr nach dem Block Bezirke das höchste Einzelbudget verwaltet, darf 1000 zusätzliche Lehrkräfte einstellen und bekommt weiteres Geld, um die Schulbauoffensive fortsetzen zu können. Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) darf die Verkehrsverträge mit den Transportunternehmen zum Ausbau von Bussen und Bahnen umsetzen. Dafür darf sie inklusive zusätzlicher Investitionsmittel für BVG fast 3,4 Milliarden Euro ausgeben.

Die Bezirke, die sich zuletzt bitter über rigide Sparauflagen des Senats beklagt hatten, bekämen insgesamt mehr Geld, betonte der Finanzsenator. Das Land werde ihnen auch mehr Flexibilität gewähren, indem sie eine sonst bis zum Jahresende vorgehaltene Reserve vorzeitig einplanen und auch ihre Guthaben aus Überschüssen früherer Jahre früher und leichter einsetzen könnten, um ihre Ausgaben zu decken.

Der Landesrechnungshof begrüßte, dass der Senat bereits im Jahr 2023 mit der Tilgung der coronabedingten Notlagenkredite beginnen wolle. Die Industrie- und Handelskammer lobte das vorgesehene Neustartprogramm für besonders von der Pandemie betroffene Branchen als „guten Schritt“. Die FDP verlangte eine konsequentere Schuldensenkung, einen schnelleren Abbau des Sanierungsstaus und eine Einsparung von unnötigen Ausgaben.