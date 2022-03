Ex-Unioner Mattuschka: St. Pauli hat "brutale Qualität"

Berlin. Vor dem Pokal-Viertelfinale vom 1. FC Union Berlin gegen Favoritenschreck FC St. Pauli hat der Ex-Köpenicker Torsten Mattuschka vor dem Zweitligisten gewarnt. "Pauli hat nichts zu verlieren. Ihre Stärke: die brutale Qualität in der Offensive", sagte der 41-Jährige der "Bild"-Zeitung vor der Partie am Dienstag (20.45 Uhr/ARD/Sky) im Stadion an der Alten Försterei. "Sie schießen gefühlt immer ein Tor", sagte Mattuschka, der als Fernseh-Experte die 2. Bundesliga begleitet. Im Umschalten sei die Mannschaft richtig stark.

Für Union sollte es natürlich ein Vorteil sein, dass man zu Hause spiele. "Wenn es normal läuft, dann gewinnen sie", sagte der 41-Jährige, der neun Jahre für Union spielte.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:220228-99-326833/4