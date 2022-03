Berlin: Corona wird zur Job-Bremse

Berlin. Ein „erfolgreiches Jahr“ und „hervorragende Arbeit unter schwierigen Bedingungen“ bescheinigte Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos, für SPD) der Fördergesellschaft Berlin Partner am Montag bei der Präsentation der Jahresbilanz. Man könne deshalb – trotz der neuen Sorgen nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine – optimistisch in die Zukunft schauen. 6708 neu geschaffene Arbeitsplätze in der deutschen Hauptstadt stehen nach einem für die Wirtschaftsfördergesellschaft erneut intensiven Jahr in der Bilanz für 2021. Für den Großteil der neuen Jobs sorgten Unternehmen, die bereits ein Büro in Berlin hatten. Lediglich 2415 (36 Prozent) der neuen Stellen gingen auf Neuansiedlungen zurück, sagte Berlin-Partner-Chef Stefan Franzke.

Franzke betonte, mit Blick auf die neuen Jobs habe man es mit einem niedrigeren Niveau als noch vor Beginn der Pandemie zu tun. Noch 2019 hatten Firmen bei den durch Berlin Partner begleiteten Projekte für 8936 neue Jobs gesorgt, fast 4000 kamen in dem Jahr durch Neuansiedlungen hinzu. Franzke sagte weiter, gerade im digitalen Bereich müsse man nicht mehr zwangsläufig mit Mitarbeitern vor Ort sein. Neuansiedlungsprojekte würden ein wenig kleiner. Inwieweit das den Standort nachhaltig beeinflusse, würden aber erst die kommenden Jahre zeigen. Für die Zurückhaltung bei neuen Jobs durch Neuansiedlungen sieht der Berlin-Partner-Chef zudem auch in den pandemiebedingten Problemen bei den globalen Lieferketten einen Grund. „Zu unser aller Überraschung ist es uns überhaupt gelungen, neue Arbeitsplätze nach Berlin zu holen“, so Franzke.

Berlin Partner: Berlin weiter einer der Top-Investitionsstandorte Europas

Vor allem im Bereich der Digitalwirtschaft waren im vergangenen Jahr die neue Arbeitsplätze der Bestands- und Neukunden von Berlin Partner entstanden. Aber auch im Bereich Industrie (886 neue Arbeitsplätze), Verkehr und Logistik (680) sowie Optik und Photonik (428) habe es erfreuliche Zuwächse gegeben. Insgesamt hat Berlin Partner 2021 290 Projekte erfolgreich abgeschlossen. Die betreuten Unternehmen haben der Wirtschaftsförderung zufolge dabei Investitionen in Höhe von 637,8 Millionen Euro geplant. 2019 hatte die Höhe der geplanten Ausgaben noch bei fast 830 Millionen Euro gelegen. Franzke betonte allerdings, dass sich Berlin mit diesen Zahlen nach wie vor unter den Top-Investitionsstandorten in Europa befinde.

Der Berlin-Partner-Chef wies auch auf die Rekorderfolge bei Finanzierungsrunden Berliner Start-ups im vergangenen Jahr hin. Rund 10,5 Milliarden Euro waren an Risikokapital an Jung-Unternehmen aus der deutschen Hauptstadt geflossen. „Bei drei Milliarden waren wir mit dabei“, sagte Franzke und untermauerte dies mit Hilfe für einen ausländischen Fonds, der später viel Geld in den Berliner Neobroker Trade Republic investierte. Franzke sagte, er sehe das Berliner Start-up-Ökosystem weiter im Aufwind und verwies auch auf die Finanzierungsrunden mit einem Volumen jenseits von 100 Millionen Euro. 33 seien das im vergangenen Jahr gewesen. 2014 habe es nicht eine gegeben. „Da haben wir uns über 25 Millionen gefreut“, so Franzke.

Berlin will der Ukraine keine Fachkräfte abwerben, bietet aber Hilfe an

Die Wirtschaftsförderer hatten sich für dieses Jahr eigentlich fast wieder auf ein „Business as usual“ eingerichtet. Man habe renoviert, einen neuen Internetauftritt, sei nun als erste deutsche Wirtschaftsförderung CO 2 -neutral und auch schon wieder auf Messen unterwegs, um den Standort zur repräsentieren. Doch jetzt – nach dem Einfall der Russen in der Ukraine – sei man in Gedanken an und in Sorge um die Menschen in diesem Land, erklärte Franzke, dessen Mutter im Grenzgebiet zwischen der Ukraine und der Republik Moldau geboren wurde. Man habe über den Business Immigration Service bereits eine erhöhte Anzahl von Anfragen registriert. „Für uns ist klar, dass wir alles machen werden, um den Menschen zu helfen“, kündigte Franzke an. Die Ukraine habe viele talentierte Programmierer und Naturwissenschaftler, sagte er weiter. Der Wunsch sei, dass diese – wenn sie hierherkämen würden – sofort weiter arbeiten könnten. Andererseits seien die Fachkräfte auch wichtig für die Ukraine. „Meine Hoffnung ist, dass dem Treiben von Putin schnell ein Ende gesetzt wird. Wir wollen diese Talente nicht abziehen“, sagte Franzke.

Berlins Wirtschaftssenator Stephan Schwarz erklärte, er erwarte nicht allzu große Folgen für die Berliner Wirtschaft durch den Krieg. Die Abhängigkeit der Berliner Wirtschaft von Russland sei nicht mehr so groß, wie sie mal gewesen sei. Auch mit Blick auf die Versorgungssicherheit müssten sich Berliner Haushalte keine Sorgen machen. Er seit mit Energie- und Wärmeversorgern im Gespräch und es existierten auch Notfallpläne sollte es zu einer weiteren Eskalation in dem Konflikt kommen.

Arbeit von Berlin Partner kommt auf den Prüfstand

Schwarz will sich in dieser Legislatur aber auch um Berlin Partner selbst kümmern. SPD, Grüne und Linke hatten in ihren Koalitionsvertrag geschrieben, die Arbeit des Wirtschaftsförderer evaluieren zu wollen – und, wenn nötig, auch Anpassungen vorzunehmen. Schwarz sagte auf Morgenpost-Nachfrage, Evaluierung bedeute nicht automatisch Reformbedarf, aber die Arbeit des Wirtschaftsförderers müsse auch kompatibel sein mit der Wirtschaftstätigkeit in Gesamt-Berlin. „Wenn Bedarf gibt, Dinge zu korrigieren oder strategisch andere Akzente zu setzen, wird das passieren“, sagte Schwarz. Details könne er aber noch nicht nennen. Wie wichtig Berlin Partner für die Berliner Wirtschaftsleistung sind, hatten für 2021 auch Volkswirte der IBB berechnet: Demnach sorgen die Tätigkeiten von Berlin Partner zwischen 2021 und 2023 für eine Erhöhung des Bruttoinlandsprodukts um 1,3 Milliarden Euro. 170 Millionen Euro öffentlich Einnahmen würden neu generiert.