Brandenburg ist auf vorletztem Platz bei Immunisierung

Potsdam. Brandenburg liegt mit einer Quote von 68,6 Prozent der vollständig gegen Corona Geimpften bundesweit auf dem vorletzten Platz. Den letzten nimmt nach dem digitalen Impfmonitor des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Montag Sachsen mit 63,9 Prozent ein. Der bundesweite Durchschnitt wurde mit 75,4 Prozent angegeben. Rund 1,7 Millionen Menschen in der Mark sind inzwischen vollständig geimpft, knapp 1,3 Millionen Menschen haben bislang eine Auffrischungsimpfung erhalten (Quote: 50,1 Prozent).

Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug am Montag 1386, nach 1416 am Vortag, wie das Gesundheitsministerium in Potsdam mitteilte. Aus den Landkreisen Barnim und Havelland wurden hier die niedrigsten Werte mit 787,5 und 918,5 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche gemeldet. Die höchsten verzeichneten der Landkreis Prignitz mit 2203,8 und die Stadt Cottbus mit 1993,0. Seit Beginn der Pandemie starben 5180 Menschen in Brandenburg im Zusammenhang mit Corona-Infektionen.

Der Anteil der Covid-19-Patienten an den verfügbaren Intensivbetten liegt den Angaben zufolge bei 9,6 und damit im grünen Bereich. Am Vortag war hier mit 10,6 der bei 10 liegende gelbe Warnwert überschritten worden.

© dpa-infocom, dpa:220228-99-322474/3