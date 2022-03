An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug "Polizei".

Berlin. Mit 108 Kilometern pro Stunde statt dem erlaubten Tempo 50 ist ein Mann mit seinem Auto durch Berlin-Spandau gefahren. Die Polizei stoppte den Raser am Sonntag, wie am Montag bei Twitter mitgeteilt wurde. Auf den Mann kommen eine Geldstrafe von 560 Euro, zwei Monate Führerscheinentzug sowie Punkte in Flensburg zu.

© dpa-infocom, dpa:220228-99-322475/2

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.