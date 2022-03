Narren laufen über 1200 Kilometer für Frieden in der Ukraine

Werder (Havel). Beim Friedenslauf der Karnevalisten in Berlin und Brandenburg hat es nach Angaben der Veranstalter sehr großen Zuspruch gegeben. In mehreren Etappen wurden bis Montagmittag bereits über 1200 Kilometer für den Frieden in der Ukraine gelaufen, sagte der Präsident des Karnevalsverbands Berlin-Brandenburg, Fred Witschel. Eine Strecke von 1111 Kilometer wollten die Karnevalsvereine in Berlin und Brandenburg zusammen von Samstag bis Rosenmontag ablaufen. Der Lauf soll noch bis Montagnacht weitergehen.

Laut Karnevalsverband beteiligten sich an dem Lauf rund 1500 Menschen. Präsident Fred Witschel berichtete von einer "sportlichen Stimmung". Die Narren kamen demnach in den Farben Blau und Gelb, den Sportanzügen der teilnehmenden Vereine und in Kostümen, um ein Zeichen für den Frieden zu setzen. Die Etappen wurden von den regionalen Karnevalsvereinen organisiert, unter anderem in Beelitz, Brandenburg an der Havel, Jüterbog und Teltow.

Start war den Angaben zufolge am Samstag in Potsdam. Ursprünglich war der Lauf als reine Karnevalsveranstaltung geplant. Mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine bekam er einen anderen Charakter als Lauf für den Frieden.