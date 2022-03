Jugendliche bewerfen U-Bahn mit Steinen

Berlin. Jugendliche haben am Sonntagabend eine U-Bahn mit Steinen beworfen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sei bei dem Vorfall in Berlin-Hellersdorf niemand verletzt worden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll die Gruppe unbekannter Jugendlicher von einer Fußgängerbrücke in der Kastanienallee die Steine auf einen Zug der Linie U5 geworfen haben. Durch den Aufprall der Steine wurde die Frontverglasung des Führerhauses beschädigt, hieß es. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

© dpa-infocom, dpa:220228-99-320711/2

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.