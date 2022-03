Corona-Lage entspannt sich: Impfungen für Flüchtlinge

Fahrgäste warten am Bahnhof von Lwiw in der Westukraine auf einen Zug.

Berlin. Der Berliner Senat möchte Flüchtlinge aus der Ukraine möglichst schnell gegen Corona impfen. Wegen des Angriffskrieges Russlands sei in den nächsten Monaten mit einer Flüchtlingswelle zu rechnen, sagte Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) am Montag im Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses. Die Impfquote in der Ukraine sei niedrig, nur 35 Prozent der Menschen seien zwei Mal geimpft und nur 1,7 Prozent drei Mal. Daher sei es sehr sinnvoll, Impfkapazitäten und Impfstellen bereitzuhalten. "Wir werden dieser Gruppe dann sehr zügig die Impfung ermöglichen und anbieten."

Ansonsten sieht Gote einen deutlichen Rückgang bei den Coronainfektionen und -belastungen. Zwar verharre die Sieben-Tage-Inzidenz noch auf einem höheren Niveau bei mehr als 1100. Aber die Aufnahmen in den Krankenhäusern würden weniger, "was sehr darauf hindeutet, dass die Welle sich abflacht". Weder auf den Intensivstationen noch auf den normalen Stationen sei jetzt noch mit Überlastungen zu rechnen. "Insofern ist hier die Lage eher entspannt." Das gleiche gelte für die Alten- und Pflegeheime.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

An diesem Montag sollten wieder insgesamt sechs der Berliner Impfzentren und Impfstellen schließen, darunter das Zentrum in der Messe. Ab Dienstag gebe es dann noch zwei große Impfzentren des Senats, im ICC und im früheren Flughafen Tegel, sowie zwei Impfstellen, sagte Gote. Zuletzt wurden drei Viertel der Impfungen in Arztpraxen durchgeführt. Immer weniger Menschen gingen in die Impfzentren.

Es gebe aber weiterhin eine Nachfrage nach der sogenannten Grundimmunisierung mit der ersten und zweiten Impfung, sagte Gote. Dazu kämen die Auffrischungsimpfungen und die vierten Impfungen. Daher könne die Nachfrage im zweiten Quartal dieses Jahres wieder steigen.

Am Montag begannen zudem die Impfungen mit dem Präparat von Novavax. Es sollte in den Impfstellen des Landes Berlin in Tegel und im Drive-in Lichtenberg zum Einsatz kommen. Nuvaxovid ist ein sogenannter Totimpfstoff. Er enthält keine Erbinformation wie mRNA oder DNA. In einigen Bundesländern waren Impfungen mit dem Stoff von Novavax bereits von Samstag an möglich.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hatte sich für den Einsatz dieses Präparats ab 18 Jahren ausgesprochen - mit zwei Dosen im Abstand von mindestens drei Wochen. Berlin erhält laut Gesundheitsverwaltung zunächst 63.000 Impfdosen von Novavax, je zur Hälfte für die beiden Impfstellen sowie für Arztpraxen und Krankenhäuser.

© dpa-infocom, dpa:220228-99-319738/3