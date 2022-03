Drei Scorerpunkte beim Debüt: Bokk hat "mega Spaß"

Berlin. Dominik Bokk konnte mit seiner Premiere bei den Eisbären Berlin mehr als zufrieden sein: Beim 6:2 des Spitzenreiters der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Krefeld Pinguine traf der 22 Jahre alte Angreifer zum 1:0 und bereitete zwei weitere Tore vor. "Es hat mega Spaß gemacht", sagte Bokk am Sonntag. "Ich hatte seit Längerem kein Tor gemacht, und dass es hier so schnell geklappt hat, ist natürlich sehr cool."

Seine gute Leistung begründete der Flügelstürmer mit der Wertschätzung in Berlin, nachdem er zuvor bei den Chicago Wolves in der American Hockey League (AHL) kaum zum Zuge gekommen war. "In der AHL habe ich nicht so viel gespielt und hatte nicht so viel Selbstvertrauen", sagte Bokk. "Hier konnte ich mein Spiel zeigen. Ich denke, das ist der Unterschied."

Ein Sonderlob erhielt der Neuzugang von Trainer Serge Aubin. "Es war ein guter Einstand für Dominik. Er wird uns weiterhelfen", sagte der Kanadier. "Er hat nur einmal mit uns trainiert, aber er hat sehr schnell verstanden, wie wir spielen wollen." Nachdem der verletzte Mark Zengerle das Spiel vorzeitig beenden musste, nutzte der Coach die nötigen Umstellungen, um Bokks zukünftige Rolle zu finden: "Ich habe ihn in verschiedenen Reihen ausprobiert, um zu sehen, wo er hinpassen könnte", sagte Aubin.

Bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven am Mittwoch (19.30 Uhr/Magentasport) beginnt für den deutschen Meister nun eine Serie von sieben Auswärtsspielen. Aubin sieht darin keinen Nachteil: "Wir werden Gegenwind bekommen, weil die Fans wieder in den Hallen sind. Aber ich denke, das ist für uns eine großartige Vorbereitung auf die Playoffs", sagte er.

© dpa-infocom, dpa:220228-99-319119/2