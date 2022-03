Viktoria-Investor: Konstrukt wie Red Bull vorstellbar

Die Talfahrt von Viktoria Berlin in der 3. Liga vertreibt nicht die Lust von Investor Karajica. Dem Medien-Manager schweben größere Entwicklungsmöglichkeiten für seine Aufstiegsmannschaften in Berlin und Österreich vor.

Berlin (dpa) – Während Lars Windhorst sein Engagement beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC nach zweieinhalb Jahren bedauert, hat Zeljko Karajica zwei Klassen tiefer trotz eines vergleichbaren Tabellenplatzes in der Abstiegsregion weiterhin viel Freude mit Viktoria Berlin. "Ich bedaure überhaupt nichts. Viktoria Berlin ist für uns eine Unternehmung, ein Geschäftsmodell, an das wir glauben. Insofern gibt es kein Anfangs- und kein Enddatum. Wir haben das Thema angefangen und haben einen ganz guten Weg eingeschlagen", sagte Zeljko Karajica der Deutschen Presse-Agentur.

Der 51 Jahre alte Politologe und Volkswirt hat dabei nicht nur die Profimannschaft im Blick, sondern auch den erfolgreichen Nachwuchs, der in der A- und B-Jugend in der Bundesliga spielt und der in Zukunft auch für Rendite sorgen kann, wenn ein oder mehrere Nachwuchskräfte auch im Profibereich voll einschlagen.

Der frühere Geschäftsführer vom Deutschen Sport Fernsehen (DSF) und Sport1 sowie der ProSiebenSat1 TV Deutschland GmbH, der auch noch beim österreichischen Erstligisten Austria Klagenfurt eingestiegen ist, zudem den kroatischen Schwergewichtsboxer Filip Hrgovic managt und der European League of Football vorsteht, kann sich in ferner Zukunft sogar ein Gebilde nach dem Vorbild von Red Bull vorstellen, dass aber noch weit weg sei. "Wir würden uns wünschen, irgendwann mal eine gemeinsame Spielphilosophie zwischen den Vereinen hinzubekommen. Aber in dieser Phase sind wir noch nicht", sagte Karajica.

Noch sind zwischen den beiden Fußballvereinen keine Synergien vorhanden. "Wir haben ein komplett unterschiedliches Trainer/Management in Klagenfurt im Vergleich zu Viktoria, komplett unabhängige Mannschaften. Da gibt es keine Überschneidungen im operativen Geschäft", sagte Karajica. Beim österreichischen Club, der in der Alpenrepublik als erster Aufsteiger überhaupt die Meisterrunde erreichen kann, gibt es zudem andere Prioritäten.

"Wir wollen ein Netzwerk aufbauen, wollen ein Anspielpartner sein und schauen nach Partnerschaften. Bayern hat da derzeit die größte Strahlkraft als Marke, aber wir öffnen uns und sind anspielbar für jeden, der auf eine konstruktive Zusammenarbeit Lust hat", sagte Karajica über die "lose Kooperation" mit dem deutschen Rekordmeister, die dazu führt, dass in Stürmer Alex Timossi und dem chinesischen Torwart Liu Shaoziyang zwei Spieler von Bayern II in Österreich spielen.

"Wir wollen ein Netzwerk aufbauen, wollen ein Anspielpartner sein. Wir wollen uns anbieten, für Spieler da zu sein, die sich wie Timossi entwickeln wollen. Für Timossi ist es ein perfekter Start in die Erwachsenen-Profikarriere", sagt Karajica über den 22-Jährigen aus Schweden, der "eine herausragende Saison" spielt.

Für Karajica könnte der Einstieg bei Viktoria und Klagenfurt aber auch zu einem größeren Konstrukt anwachsen: "Ein dritter Verein ist aktuell nicht auf der Tagesordnung, aber ausschließen würde ich es nicht. Sinn macht das sicherlich."

© dpa-infocom, dpa:220228-99-319059/3