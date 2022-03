Ukrainische Gemeinde Ukrainer in Berlin: „Wir tun unser Bestes in diesen Zeiten“

Jeden Sonntag um 10 Uhr kommt die Ukrainische Orthodoxe Gemeinde in der Dorfkirche in Alt-Hermsdorf zum Gottesdienst zusammen.

Ukrainer in Berlin treffen sich in Alt-Hermsdorf zum Gottesdienst. Es ist eine Zeremonie, die in der aufwühlenden Kriegszeit Halt gibt.