Durch Augsburgs Punktgewinn: Hertha auf Relegationsrang

Berlin. Die Lage im Abstiegskampf wird für Hertha BSC immer prekärer. Durch den Punktgewinn des FC Augsburg zum Abschluss des 24. Spieltags beim 1:1 gegen Borussia Dortmund rutschten die Berliner auf den 16. Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga. Auf dem Relegationsrang hatte die Hertha letztmals am vierten Spieltag gestanden. Der Vorsprung auf den VfB Stuttgart auf dem ersten direkten Abstiegsplatz beträgt vier Punkte. Die Berliner hatten am Samstag mit 0:3 beim SC Freiburg verloren und sind in diesem Jahr in sieben Liga-Spielen noch sieglos.

