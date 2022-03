Brände Boot wird bei Feuer in Carport zerstört

Rheinsberg. Bei einem Brand eines Carports im Rheinsberger Ortsteil Zechlinerhütte (Ostprignitz-Ruppin) ist ein darin gelagertes Boot zerstört worden. Der Carport geriet am Samstagnachmittag wegen "unsachgemäßen Umgang mit heißen Stoffen" in Brand, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Eigentümer versuchte demnach vergeblich, das Feuer selbst zu löschen. Das brennende Boot konnte aus dem Carport heraus gezogen werden - aber erlitt einen Totalschaden. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen, niemand wurde verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Hergang übernommen.

