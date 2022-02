Corona-Inzidenzen in Berlin und Brandenburg rückläufig

Berlin. Die Corona-Inzidenzen in Berlin und Brandenburg sind auf hohem Niveau leicht rückläufig.

In Berlin infizierten sich in den vergangenen sieben Tagen rechnerisch rund 1109 von 100.000 Menschen. Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntag hervor. Am Vortag betrug der Wert 1137. Bundesweit liegt die Wochen-Inzidenz für Neuinfektionen laut RKI bei rund 1240.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

1017 neue Corona-Infektionen wurden innerhalb eines Tages registriert. Die Gesamtzahl für Berlin lag damit bei 735.209. Neue Todesfälle kam nicht dazu. Damit wurden bislang 4243 Tote im Zusammenhang mit Corona-Infektionen gezählt.

In Brandenburg lag die Wochen-Inzidenz nach den Zahlen vom Sonntag bei 1416 nach 1432 am Vortag. 2468 neue Corona-Infektionen wurden in Brandenburg in einem Tag gezählt, was die Gesamtzahl auf 511.358 ansteigen ließ. Nach einem neuen Todesfall starben inzwischen 5180 Menschen in Brandenburg im Zusammenhang mit Corona-Infektionen.

© dpa-infocom, dpa:220227-99-307211/2