Konzert: Inka Bause live in Potsdam 2022 - Was Fans wissen müssen

Inka Bause geht im Herbst 2022 auf große Konzerttour und wird am 10. November 2022 für einen Auftritt nach Potsdam kommen. Mit im Gepäck hat die Moderatorin Songs aus ihrem Album "Lebenslieder", das im Oktober 2020 erschien, und auf dem sie Interpretationen von Songs vereint, die für ihr Leben eine wichtige Rolle gespielt haben.

"Wir alle verknüpfen Lieder mit uns wichtigen Ereignissen im Leben, wie eine erste Begegnung, den ersten Kuss, einen Urlaubstag", so Inka Bause zu ihrem Album. "Damit ist die Musik der Schlüssel zu unserer Vergangenheit, die uns niemand nehmen kann. Wer einen Menschen kennenlernen möchte, sollte seine Lieder kennen."

Fans dürfen sich bei der Show in Berlin auf eine musikalische Zeitreise durch Jahrzehnte deutscher Musikgeschichte freuen. Mit dabei sind Interpretationen von Liedern von Karat, den Puhdys, Karussell und IC Falkenberg.

Corona: Ursprünglicher Termin musste verschoben werden

Das Berlin-Konzert war ursprünglich für den 15. November 2021 geplant gewesen und wurde zwischenzeitlich auf den 16. März 2022 verschoben. Weil auch dieser Termin nicht stattfinden konnte, ist der neue Termin des Konzerts der 10. November 2022.

Behalten die Tickets ihre Gültigkeit?

Ganz klar – ja. Auf der Veranstalterseite heißt es hierzu: "Bereits gekaufte Tickets behalten Ihre Gültigkeit“.

Wo wird Inka Bause auftreten?

Das Konzert findet im Nikolaisaal Potsdam (Wilhelm-Staab-Straße 10-11, 14467 Potsdam) statt.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Donnerstag (10. November 2022) gegen 18.30 Uhr. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.

Gibt es noch Tickets?

Ja, für das Berlin-Konzert von Inka Bause im Nikolaisaal Potsdam sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 47,40 Euro zzgl. Gebühren).

Welche Songs wird Inka Bause in Potsdam spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert im Nikolaisaal Potsdam davon abweichen, aber diese Songs sind auf ihrem 2020 erschienenen Album Lebenslieder veröffentlicht:

Lebenslieder Zeit die nie vergeht Weißes Boot Verdammt Als ich fortging Hab' den Mond mit der Hand berührt Fühlst Du Dein Herz Wunderland Lebenszeit So ging noch nie die Sonne auf So lang ich lebe Segel in der Nacht

Wie komme ich zum Nikolaisaal Potsdam?

Für die Anfahrt empfehlen sich die öffentlichen Nahverkehrsmittel: Der Nikolaisaal Potsdam befindet sich unweit des Hauptbahnhofs Potsdam und kann vom Hauptbahnhof mit den Buslinien 605, 606, 612, 631, 638 sowie den Tramlinien 91, 92, 96 erreicht werden (Haltestelle: Platz der Einheit/West). Die Fahrzeit beträgt etwa fünf Minuten.

Anfahrt mit dem PKW: Von Norden: Über die A115/E51, Ausfahrt 6: Potdam-Babelsberg, Richtung Potsdam-Zentrum fahren (Humboldt-Brücke) / von Westen: Von Berlin-Zehlendorf (B1 Königstraße) kommend über Glienicker Brücke fahren Richtung Potsdam-Zentrum. Im direkten Umfeld des Nikolaisaals sind die Parkmöglichkeiten beschränkt. In der Nähe befindet sich das kostenpflichtige Parkhaus in der Tiefgarage der Wilhelm-Galerie (Am Platz der Einheit).

Gibt es ein Hygienekonzept im Nikolaisaal Potsdam?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zu den Einlassbestimmungen im Nikolaisaal Potsdam.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Inka Bause live im Nikolaisaal Potsdam, Großer Saal, Donnerstag, 10. November 2022, Einlass gegen 18.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 19.30 Uhr, Wilhelm-Staab-Straße 10-11, 14467 Potsdam