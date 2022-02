Ukrainische Turner beeindrucken: Deutsche Riege ohne Sieg

Cottbus (dpa/bb) – Unbeeindruckt vom Krieg in der Heimat hat die Mannschaft der Ukraine beim Turn-Weltcup in Cottbus sportlich das Niveau im Feld der über 30 Nationen mitbestimmt. Illia Kovtun wurde am Samstag am Pauschenpferd Zweiter. Am Sonntag gingen Kovtun (Barren), Nazar Chepurnyi (Sprung) und Daniela Batrona (Schwebebalken) als Qualifikationssieger an die Geräte.

Nach der Anreise am Dienstag waren die Mannschaft sowie die Weltcup-Organisatoren von der russischen Invasion in der Ukraine überrascht worden. "Wir haben sofort unsere Hilfe angeboten, darunter auch einen Verbleib in Deutschland", sagte Turnierdirektor Mirko Wohlfahrt. Die Delegation habe sich aber entschieden, geschlossen nach Doha in Katar zum nächsten Weltcup zu reisen. In der Lausitz-Arena wurde am Freitag und Samstag jeweils eine Schweigeminute eingelegt. "Sport sollte zusammenstehen und Grenzen überwinden", forderte Alfons Hölzl, Präsident des Deutschen Turner-Bundes (DTB) und verurteile die Invasion "als Angriff auf unsere demokratischen Werte". Zuvor hatte er in einem online verbreiteten Statement den Gäste aus der Ukraine weitere organisatorische und psychologische Unterstützung zugesichert. "Wir sind mit der Delegation in Cottbus diesbezüglich im Austausch", erklärte Hölzl. Für die ohne ihre Aushängeschilder wie den Olympia-Zweiten Lukas Dauser (Unterhaching) angetretene DTB-Mannschaft lief sportlich nicht alles glatt. Seit 2017 wartet die Riege jetzt auf einen Sieg in der Lausitz. Zwei fünfte Plätze des Erfurters Nils Dunkel am Pauschenpferd und von der Chemnitzerin Lea Marie Quaas am Stufenbarren waren die besten Platzierungen am ersten Finaltag. "Es ist gut, dass das Turnier tatsächlich stattgefunden hat. Denn ich weiß, dass es nicht einfach ist, in diesen Pandemiezeiten eine solche Veranstaltung zu stemmen", sagte der Männer-Bundestrainer Valeri Belenki, 1994 selber dreimal siegreich beim Turnier der Meister. "Unter dem Strich hatten wir zwei Finalplätze, darüber freue ich mich", sagte der Olympiasieger. Der neue Frauen-Trainer Gerben Wiersma zog nach seinem Einstand für den DTB ein gutes Fazit. "Ich habe viele positive Dinge gesehen, auf die wir in der Zukunft aufbauen können", sagte der Niederländer.

