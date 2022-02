Demo Berlin 27.2. zum Ukraine-Krieg: Tausende wollen demonstrieren

Am Sonntag läuft auf der Straße des 17. Juni die größte Demonstration gegen Russlands Invasion. Die Gruppen sind unterschiedlich.

Auch am Sonnabend wurde demonstriert: Hier hält eine Frau vor dem Brandenburger Tor ein Plakat mit der Aufschrift "Hands off Ukraine" („Hände weg von der Ukraine“) in die Höhe.

Berlin. Seit Donnerstag ist Berlin ein Ort des Protestes gegen den Krieg in der Ukraine. Immer mehr Menschen und Initiativen schließen sich an. Insbesondere das Brandenburger Tor, angestrahlt in den blaugelben Nationalfarben des von Russland angegriffenen Landes, wurde seitdem zum Sammelpunkt Tausender Menschen.

Und die Demonstrationen gehen weiter. Viele kleinere und größere Kundgebungen gegen den russischen Krieg wurden für das Wochenende angekündigt. Die größte beginnt am Sonntag um 13 Uhr an der Siegessäule auf der Straße des 17. Juni. Angemeldet sind bei der Polizei 20.000 Menschen.

Mehr Teilnehmer als 20.000 „durchaus wahrscheinlich“

Ein Bündnis aus Gewerkschaften, Flüchtlings- und Friedensinitiativen steht dahinter, der Titel der Demonstration lautet: „Stoppt den Krieg. Frieden für die Ukraine und ganz Europa“.

Zu den Organisatoren gehören unter anderem DGB und Verdi, die Umweltschutzorganisationen Greenpeace, WWF, BUND und Naturfreunde, die linke Initiative Attac, die Flüchtlingshilfsorganisation Seebrücke, die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland, das Netzwerk Friedenskooperative und Pax Christi.

Dass zu der Veranstaltung mehr als die angemeldeten 20.000 Teilnehmer strömen werden, ist „durchaus wahrscheinlich“, rechnete ein Sprecher der Berliner Polizei schon im Vorfeld mit einer höheren Demonstrantenzahl.

Straßensperrungen in Tiergarten möglich

Für den Verkehr im Bereich Tiergarten um die Straße des 17. Juni heißt das, dass kurzfristige Straßensperrungen vor Ort eingerichtet werden. Um 13 Uhr ist auch ein „Zug für Frieden in der Ukraine“ angemeldet, der vom Neptunbrunnen über die Karl-Liebknecht-Straße, Museumsinsel und Unter den Linden zur Straße des 17. Juni ziehen wird, um sich dort der „Stoppt des Krieg“-Kundgebung anzuschließen.

Um 14 Uhr will auch der Berliner Landesverband der CDU ihrem Protest gegen „Putins Krieg in der Ukraine“ Ausdruck verleihen. CDU-Landeschef Kai Wegner und Generalsekretär Stefan Evers versammeln sich dann vor dem Europäischen Haus am Pariser Platz.