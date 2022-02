Eishockey Neuzugang Bokk: "Ich will den Fans zeigen, was ich kann"

Berlin (dpa/bb) – Neuzugang Dominik Bokk kann sein Debüt für die Eisbären Berlin in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) kaum erwarten. "Ich denke, ich werde mich schnell an die Situation hier gewöhnen", sagte der 22 Jahre alte Angreifer nach seiner Ankunft in der Hauptstadt am Freitag. "Ich bin sehr positiv eingestellt, will Spaß daran haben, Eishockey zu spielen, und den Fans zeigen, was ich kann."

Ob Bokk bereits am Sonntag im Heimspiel gegen die Krefeld Pinguine (14.00 Uhr/Magentasport) für den Tabellenführer auflaufen wird, ließ Trainer Serge Aubin aber noch offen: "Wir hoffen, dass er spielen kann. Aber das ist noch nicht garantiert, er ist ja gerade erst angekommen", sagte der Kanadier.

Aubin hält große Stücke auf den sechsmaligen Nationalspieler, der bereits im Juniorenalter von den Kölner Haien nach Schweden wechselte und dort schon als Teenager in der ersten Liga zum Einsatz kam. Bokks Talent blieb auch in Nordamerika nicht verborgen: 2018 wurde er im Draft der National Hockey League (NHL) bereits in der ersten Runde ausgewählt. Noch wartet der Flügelstürmer aber auf den Durchbruch in der weltbesten Eishockeyliga. Zuletzt spielte er nur in der zweitklassigen American Hockey League (AHL) bei den Chicago Wolves, dem Farmteam der Carolina Hurricanes.

Die bis zum Saisonende befristete Ausleihe nach Berlin soll für Bokk nun zum Neustart werden: "Er hatte eine etwas schwierige Saison, aber hier bekommt er die Gelegenheit, sich wieder in das Spiel zu verlieben", sagte Aubin, der den Neuling als Kandidat für die ersten drei Angriffsreihen sieht. Dort besteht derzeit Bedarf, weil Torjäger Leonhard Pföderl weiterhin angeschlagen ist.

