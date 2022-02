Wetter Freundliches Wetter am Nachmittag in Berlin und Brandenburg

Berlin/Potsdam. Die Menschen in Berlin und Brandenburg können sich nach einem bewölkten Start in den Tag auf freundliches Wetter am Nachmittag freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstagmorgen mitteilte, wird es Samstagvormittag stark bewölkt. Zusätzlich werden in Südostbrandenburg leichte Schauer erwartet. Im Verlauf des Tages lockert sich das Wetter immer weiter auf, am späten Nachmittag soll es klar und trocken sein. Die erwartete Höchsttemperatur liegt zwischen sechs und neun Grad.

Die Nacht zum Sonntag wird laut Vorhersage zunächst leicht bewölkt. Später in der Nacht bildet sich teils starker Nebel, die Sicht kann noch bis zum Morgen eingeschränkt sein.

© dpa-infocom, dpa:220226-99-295388/2