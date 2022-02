Corona-geplagte Hertha tritt beim SC Freiburg an

Freiburg. Trotz weiterhin großer Personalsorgen will Fußball-Bundesligist Hertha BSC heute beim SC Freiburg seinen ersten Sieg in diesem Jahr einfahren. In der Partie (15.30 Uhr/Sky) beim Tabellensechsten muss Hertha-Trainer Tayfun Korkut seine Mannschaft mal wieder notgedrungen umbauen. Stamm-Torwart Alexander Schwolow wird bei seinem Ex-Club wegen einer Corona-Infektion fehlen. An seiner Stelle werden Nils Körber oder U23-Torwart Marcel Lotka zwischen den Pfosten stehen.

In der Innenverteidigung fehlt Marc Oliver Kempf nach seinem Platzverweis gegen Leipzig. Dafür könnte Kapitän Dedryck Boyata nach seiner Verletzungspause zurückkehren. Maximilian Mittelstädt, Suat Serdar und Jurgen Ekkelenkamp stehen beim Tabellen-15. nach Corona-Infektionen wieder zur Verfügung. Bis zu 25 000 Zuschauer und Zuschauerinnen dürfen nach Corona-Lockerungen ins Freiburger Stadion.

