Union will Krise beenden: Mainz als willkommener Gegner

Berlin. Nach drei Niederlagen ohne eigenen Torerfolg will der 1. FC Union den Abwärtstrend in der Fußball-Bundesliga stoppen. Gegen den FSV Mainz 05 kehrt bei den Berlinern Abwehrchef Robin Knoche am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nach seiner Gelb-Sperre ins Team zurück. Fraglich ist noch, ob sein Defensivkollege Dominique Heintz nach Kopf- und Rückenbeschwerden vor 10.000 Zuschauern im Stadion an der Alten Försterei mitwirken kann.

Ohne Sieg im Monat Februar sind die Eisernen vom vierten auf den neunten Tabellenrang und damit hinter die Mainzer zurückgefallen. Gegen die Rheinhessen ist Union aber in der Bundesliga in Heimspielen noch unbezwungen. Vor knapp zwei Jahren konnte mit einem 1:1 gegen Mainz schon einmal eine Serie von drei Niederlagen beendet werden.

