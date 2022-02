Impfzentren und Kliniken: Impfstoff von Novavax ab Dienstag

Potsdam. Der Corona-Impfstoff von Novavax soll in den Impfzentren und Kliniken in Brandenburg voraussichtlich ab kommenden Dienstag (1. März) zur Verfügung stehen. Das teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit. Das Land hat nach demnach eine erste Lieferung des Bundes von 42.000 Impfdosen erhalten. Der Impfstoff wurde an den pharmazeutischen Großhandel geliefert und soll nun weiterverteilt werden.

Mit Blick auf die ab 16. März geltende einrichtungsbezogene Impfpflicht für Beschäftigte in Medizin- und Pflegebereichen sollen diese zuerst die Möglichkeit bekommen, sich mit dem Stoff von Novavax impfen zu lassen. Für andere Interessierte wird es erst im Laufe des März dazu die Möglichkeit geben, hatte das Gesundheitsministerium mitgeteilt.

Bis Ende März sollen in vier Lieferungen insgesamt 120.000 Dosen in Brandenburg ankommen. Nuvaxovid ist ein so genannter Totimpfstoff. Er enthält keine Erbinformation wie mRNA oder DNA.

"Der neue Impfstoff bietet einen neuen Anreiz für alle, die bislang mit ihrer Impfentscheidung gezögert haben", erklärte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Freitag. Die Corona-Lage scheine sich derzeit wieder zu entspannen. Dennoch dürften die Impfungen nicht aus dem Blick geraten. Die Impfung bleibe weiterhin zentraler Baustein der Pandemiebekämpfung.

Nonnemacher appellierte noch einmal an die Brandenburger, sich impfen zu lassen. "Es besteht sonst die Gefahr, dass wir zwar einen unbeschwerten Sommer genießen, im Herbst aber wieder vor massiven Problemen stehen."

