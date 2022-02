Baraou und Alisch boxen am 19. März im Berliner Tempodrom

Berlin. Der ehemalige Amateur-Europameister Abass Baraou und Sophie Alisch steigen im März bei einer Profibox-Veranstaltung im Berliner Tempodrom in den Ring. Superweltergewichtler Baraou wird am 19. März gegen den argentinischen Linkshänder Brian Damian Chaves kämpfen. Der 27-jährige Baraou hat von zwölf Profikämpfen sieben gewonnen und gilt als große deutsche Titelhoffnung. Sein Rivale bringt es auf 14 Siege in 15 Kämpfen. Die Berlinerin Alisch kehrt nach langer Wettkampfpause im Federgewicht gegen die Französin Amel Anouar in den Ring zurück, wie das Unternehmen Wasserman Boxing am Freitag mitteilte.

"Ich freue mich sehr, dass es endlich wieder losgeht und kann es kaum erwarten, unter Wettkampfbedingungen zu boxen", wird die 20-Jährige zu dem Kampf in ihrer Heimatstadt zitiert. Sport1 überträgt den Hauptkampf von Baraou ab 23.00 Uhr live im Fernsehen. Darüber hinaus ist der komplette Kampfabend ab 20.00 Uhr im Livestream zu sehen.

© dpa-infocom, dpa:220225-99-287838/2