Brände Hoher Schaden bei Brand in einer Werkstatt bei Kyritz

Kyritz. Im Kyritzer Ortsteil Heinrichsfelde ist am Donnerstagabend eine Werkstatt abgebrannt, auch ein angrenzendes Wohnhaus ist beschädigt worden. Der Schaden wird laut Polizei auf etwa 750.000 Euro geschätzt. Ein Zeuge nahm gegen 22.00 Uhr einen lauten Knall wahr und bemerkte das brennende Gebäude. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Das Feuer griff auch auf ein angrenzendes Wohnhaus über, verletzt wurde aber niemand.

In der Werkstatt befanden sich viele teure Arbeitsgeräte und Materialien. Auch Sauerstoffflaschen waren in dem Gebäude. Diese führten laut Polizei während der Löscharbeiten zu mehreren Detonationen. Gegen 3.00 Uhr am frühen Freitagmorgen waren die Gebäude gelöscht. Das Wohnhaus ist nur noch teilweise bewohnbar.

© dpa-infocom, dpa:220225-99-281456/2