Berlin-Zehlendorf: Gastherme defekt - Frau stirbt an Kohlenmonoxid-Vergiftung

Berlin. Eine 24-Jährige ist in Berlin an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung wegen einer defekten Gastherme gestorben. Die junge Frau wurde am Donnerstagabend in der gemeinsamen Erdgeschosswohnung an der Spanischen Allee in Nikolassee (Steglitz-Zehlendorf) von ihrer 25 Jahre alten Mitbewohnerin tot gefunden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Feuerwehrleute und Polizisten stellten mit Messgeräten eine erhöhte Konzentration des giftigen Kohlenmonoxid fest. Das Mietshaus und das Nachbarhaus wurden geräumt. Im Keller des Hauses stieß die Feuerwehr auf eine Gasheizung, aus der Kohlenmonoxid austrat.

Die Polizei geht davon aus, dass der Tod der jungen Frau durch eine Vergiftung mit dem Gas verursacht wurde. Die Mitbewohnerin wurde mit Vergiftungssymptomen in ein Krankenhaus gebracht, verließ dieses aber bereits wieder.

Immer wieder gibt es Fälle von Kohlenmonoxid-Vergiftungen

Kohlenmonoxid (CO) ist ein brennbares, farb- und geruchloses Gas. Es entsteht unter anderem, wenn etwa Holz, Kohle oder Gas in geschlossenen Räumen oder bei defekten Heizanlagen ohne genügend Sauerstoff verbrennen. Kohlenmonoxid blockiert den Transport von Sauerstoff im Blut. Bei einer Vergiftung kommt es zu Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit und Bewusstlosigkeit - und im schlimmsten Fall zum Erstickungstod. Vor allem im Schlaf werden die Symptome nur selten bemerkt.

Immer wieder gibt es Fälle von Kohlenmonoxid-Vergiftungen. Aufsehen verursachte etwa der Tod von sechs Jugendlichen in einer Gartenlaube in Unterfranken. Die 18- und 19-Jährigen starben im Januar 2017, weil sie giftige Gase eines benzinbetriebenen Stromgenerators eingeatmet hatten. Das Gerät war nicht für Innenräume zugelassen, stand aber im Technikraum der Laube.

