Unfall Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall in Berlin-Mitte

Berlin. In Berlin-Mitte sind in der Nacht zu Freitag zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte, fuhr ein Auto auf einen Bus auf. Eine Person sei schwer, eine weitere leicht verletzt worden. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Räumung der Straße. Die Polizei konnte am Morgen zu dem Unfall noch nichts sagen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

