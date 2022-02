Wetter in Berlin: Regen und viel Wind am Freitag

Wetter Regen und viel Wind am Freitag in Berlin und Brandenburg

Berlin/Potsdam. Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich am Freitag auf viel Wind und Regen einstellen, bevor die Sonne am Wochenende wieder mehr durchkommt. Am Freitag bleibt es laut Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bis zum Mittag zunächst trocken, zwischen vielen Wolken scheint auch mal die Sonne. Ab dem Mittag gibt es gebietsweise Regen- oder Graupelschauer, vereinzelt auch kurze Gewitter.

Ab dem Vormittag kommen auch zeitweise Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h, in Schauer- und Gewitternähe auch stürmische Böen bis 70 km/h hinzu. Eine DWD-Warnung vor Windböen gilt bis Freitag um 17 Uhr.

Der Samstag beginnt zunächst wolkig, im Laufe des Tages heitert es aber zunehmend auf. Es bleibt trocken bei sechs bis acht Grad. Am Sonntag gibt es viel Sonnenschein, zum Tagesbeginn stellenweise noch Nebel. Die Temperaturen liegen weiter zwischen sechs und acht Grad.

Die Vorhersage des DWD im Detail:

Sonnabend, der 26. Februar 2022: Am Sonnabend zunächst wolkig bis stark bewölkt, im Nordwesten Brandenburgs bereits heiter. Im Verlauf auch in den anderen Regionen zunehmende Aufheiterungen. Am Abend meist klar. Trocken. Temperaturanstieg auf 6 bis 8 Grad. Schwacher Wind aus nördlichen Richtungen. In der Nacht zum Sonntag zunächst klar oder gering bewölkt, niederschlagsfrei. Im Verlauf gebietsweise Bildung von Dunst, Nebel und Hochnebel. Tiefstwerte zwischen -2 und -6 Grad. Vereinzelt Reifglätte. Schwacher Wind.

Am Sonnabend zunächst wolkig bis stark bewölkt, im Nordwesten Brandenburgs bereits heiter. Im Verlauf auch in den anderen Regionen zunehmende Aufheiterungen. Am Abend meist klar. Trocken. Temperaturanstieg auf 6 bis 8 Grad. Schwacher Wind aus nördlichen Richtungen. In der Nacht zum Sonntag zunächst klar oder gering bewölkt, niederschlagsfrei. Im Verlauf gebietsweise Bildung von Dunst, Nebel und Hochnebel. Tiefstwerte zwischen -2 und -6 Grad. Vereinzelt Reifglätte. Schwacher Wind. Sonntag, der 27. Februar 2022: Am Sonntag nach Nebel- und Hochnebelauflösung viel Sonnenschein. Trocken. Höchstwerte zwischen 6 und 8 Grad. Schwacher Wind aus östlichen Richtungen. In der Nacht zum Montag gering bewölkt oder klar und niederschlagsfrei. In der zweiten Nachthälfte lokal Dunst, Nebel oder Hochnebel. Tiefstwerte zwischen -2 und -6 Grad. Schwacher Wind aus Ost bis Südost.

Am Sonntag nach Nebel- und Hochnebelauflösung viel Sonnenschein. Trocken. Höchstwerte zwischen 6 und 8 Grad. Schwacher Wind aus östlichen Richtungen. In der Nacht zum Montag gering bewölkt oder klar und niederschlagsfrei. In der zweiten Nachthälfte lokal Dunst, Nebel oder Hochnebel. Tiefstwerte zwischen -2 und -6 Grad. Schwacher Wind aus Ost bis Südost. Montag, den 28. Februar 2022: Am Montag sonnig und trocken. Anfangs noch örtlich Nebel- und Hochnebelfelder, rasch auflösend. Temperaturanstieg auf 5 bis 8 Grad. Schwacher Ost- bis Südostwind. In der Nacht zum Dienstag gering bewölkt oder klar. Niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur -2 bis -7 Grad. Schwacher Wind aus Südost.