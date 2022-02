Prozess nach Horror-Unfall mit drei Toten

Berlin. Gut ein Jahr nach dem Horror-Crash eines Autos in Berlin-Treptow mit drei Toten beginnt heute (9.30 Uhr) der Prozess gegen den mutmaßlichen Fahrer. Er hatte den Unfall als einziger der vier jungen Männer im Auto überlebt. Die Anklage wirft dem 22-Jährigen ein illegales Kraftfahrzeugrennen mit tödlichem Ausgang sowie Gefährdung des Straßenverkehrs vor. Für den Prozess sind zunächst bis zum 11. März insgesamt fünf Verhandlungstage geplant. Der Angeklagte saß zwischenzeitlich in Untersuchungshaft, kam aber im März 2021 gegen Auflagen wieder auf freien Fuß.

Der hochmotorisierte Wagen mit vier Insassen im Alter zwischen 19 und 21 Jahren war am späten Abend des 2. Februar 2021 mit hohem Tempo zunächst gegen Bäume an der Straße Am Treptower Park geknallt. Dann krachte das Auto mit solcher Wucht gegen einen Baucontainer, dass es zerriss und in Flammen aufging. Laut Anklage hatte der Fahrer zuvor in der Tempo-30-Zone bei schwierigen Straßen- und Sichtverhältnissen auf mindestens 150 Kilometer pro Stunde beschleunigt.

Ein junger Mann starb noch an der Unfallstelle, ein zweiter wenige Stunden später. Der dritte Insasse wurde zunächst mit schweren Brandverletzungen in eine Spezialklinik gebracht. Dort erlag der 19-Jährige am 6. Februar seinen Verletzungen. Der mutmaßliche Fahrer war als Einziger nicht so schwer verletzt worden.

