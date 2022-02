Berlin strahlt erneut das Brandenburger Tor an

Zahlreiche Menschen demonstrieren in Berlin.

Zahlreiche Menschen demonstrieren in Berlin.

Zahlreiche Menschen versammelten sich zu einer Demo am Brandenburger Tor.

Zahlreiche Menschen versammelten sich zu einer Demo am Brandenburger Tor.

Zahlreiche Menschen versammelten sich zu einer Demo am Brandenburger Tor.

Teilnehmer an einer Solidaritäts-Demonstration für die Ukraine stehen auf dem Pariser Platz.

Teilnehmer an einer Solidaritäts-Demonstration für die Ukraine stehen auf dem Pariser Platz.

Teilnehmer an einer Solidaritäts-Demonstration für die Ukraine stehen auf dem Pariser Platz.

Teilnehmer an einer Solidaritäts-Demonstration für die Ukraine stehen auf dem Pariser Platz.

Teilnehmer an einer Solidaritäts-Demonstration für die Ukraine stehen auf dem Pariser Platz.

Teilnehmer an einer Solidaritäts-Demonstration für die Ukraine stehen auf dem Pariser Platz.

Teilnehmer an einer Solidaritäts-Demonstration für die Ukraine stehen auf dem Pariser Platz mit einem Plakat "Cut Swift Cut Russia Off".

Zahlreiche Menschen demonstrieren mit einem Plakat mit der Aufschrift "Putin, hands off Ukraine" (dt. Putin, Hände weg von der Ukraine) vor dem Brandenburger Tor gegen den russischen Angriff auf die Ukraine.

Zahlreiche Menschen demonstrieren vor dem Bundeskanzleramt gegen den Angriff Russlands in der Ukraine.

Zahlreiche Menschen demonstrieren vor dem Bundeskanzleramt gegen den Angriff Russlands in der Ukraine.

Omid Nouripour, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, nimmt an einer Demonstration gegen den Krieg in der Ukraine vor dem Brandenburger Tor teil.

Eine Teilnehmerin einer Demonstration gegen den Krieg in der Ukraine zeigt ein Plakat mit der Aufschrift "Lieber frieren als Gas von Putin" vor dem Brandenburger Tor.

Eine Teilnehmerin einer Demonstration gegen den Krieg in der Ukraine zeigt ein Plakat mit der Aufschrift "Hands off" (Hände weg), vor dem Brandenburger Tor.

Vor der Botschaft der Ukraine in Berlin wurden Blumen und Schilder abgelegt.

Andere appellierten an alle, die Handel mit Russland treiben.

Am Abend gab es auch eine Kundgebung.

Am Abend wurde das Brandenburger Tor erneut gelb-blau angestrahlt.

Konflikte Berlin strahlt erneut das Brandenburger Tor an

Berlin. Das Brandenburger Tor hat am Donnerstagabend erneut in den ukrainischen Nationalfarben geleuchtet. Berlin setzte damit den zweiten Abend hintereinander ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine - "aus gegebenem Anlass", wie die Senatskanzlei angekündigt hatte.

Aktuelle Nachrichten über die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf das Leben in Berlin lesen Sie hier.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Wahrzeichen sollte bis Mitternacht in Blau und Gelb leuchten. Der Pariser Platz war voller Menschen. Laut Polizei versammelten sich rund 2500 Menschen vor dem Brandenburger Tor. Unter den Teilnehmern des Protests war auch Grünen-Chef Omid Nouripour.

Russland hat die Ukraine aus mehreren Richtungen angegriffen. Präsident Wladimir Putin befahl am Donnerstag eine großangelegte Militäraktion gegen das Nachbarland - aus der Luft, am Boden und zur See.