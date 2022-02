Hunderte Menschen bei Friedenskundgebung in Potsdam

Teilnehmer an einer Solidaritäts-Demonstration für die Ukraine stehen auf dem Pariser Platz mit einem Plakat "Cut Swift Cut Russia Off".

Omid Nouripour, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, nimmt an einer Demonstration gegen den Krieg in der Ukraine vor dem Brandenburger Tor teil.

Eine Teilnehmerin einer Demonstration gegen den Krieg in der Ukraine zeigt ein Plakat mit der Aufschrift "Hands off" (Hände weg), vor dem Brandenburger Tor.

Potsdam. Mehrere Hundert Menschen haben in Potsdam nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine für Frieden geworben. Am Alten Markt begann am Donnerstagabend eine Friedenskundgebung mehrerer Parteien und des Deutschen Gewerkschaftsbundes mit Glockenläuten der Nikolaikirche. Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) sprach von einem "erschütternden Tag" für die Ukraine und ganz Europa. Schubert sagte zu, dass Potsdam Flüchtlinge aufnehmen werde. "Wir dürfen, wenn es nötig wird, nicht wieder ewig über Lösungen streiten." Die Stadt ist Mitglied des Bündnisses "Städte Sicherer Häfen".

Aktuelle Nachrichten über die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf das Leben in Berlin lesen Sie hier.

