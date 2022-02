Ausstellung im Technikmuseum: Von Wahnsinn, illegalen Autorennen und Tempo-Rausch

Maximilian Warshitsky vor dem Jeep, in dem sein Vater im Zuge eines illegalen Autorennens von zwei Rasern am 1. Februar 2016 ermordet wurde. Das Auto ist in der Sonderausstellung "Illegale Autorennen. Wie stoppen wir den Tempo-Rausch?" vom 24. Februar bis zum 3. Juli 2022 im Deutschen Technikmuseum zu sehen.

Berlin. Michael Warshitzky hatte keine Chance. Der 69 Jahre alte Rentner fuhr auf der Nürnberger Straße und querte die Tauentzienstraße. Die Ampel zeigte grün. Dann bohrte sich ein weißer Audi in sein Auto. Michael Warshitzky wurde bei dem Aufprall förmlich zerquetscht. Er war sofort tot.

Der Todesfahrer in dem Audi, der damals 27 Jahre alte Hamdi H., erhielt in Folge seiner Raserei und des tödlichen Zusammenstoßes eine lebenslange Gefängnisstrafe – wegen Mordes. Hinter Gitter musste auch der Mann, mit dem er sich auf dem Kurfürstendamm und der Tauentzienstraße an jenem 1. Februar 2016 mit mehr als 170 km/h ein Wettrennen geliefert hatte. Der Fall entfachte eine bundesweite Diskussion über den Umgang mit Rasern – und sorgte dafür, dass illegale Autorennen mittlerweile als eigener Straftatbestand verfolgt werden.

Der lilafarbene kleine Jeep von Michael Warshitzky – oder vielmehr das, was nach dem Crash davon übrig blieb – steht inzwischen im Deutschen Technikmuseum. Besucherinnen und Besucher können ihn ab dem heutigen Freitag bis zum 3. Juli in der Sonderausstellung „Wahnsinn – Illegale Autorennen. Wie stoppen wir den Temporausch?“ ansehen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Das ist ein sehr hartes Objekt“

Sollte man das tun? Ein Auto, in dem ein argloser Mensch zu Tode gequetscht wurde, im Museum ausstellen? „Das ist ein sehr, sehr hartes Objekt“, sagt der Vorsitzende der Museumsstiftung, Joachim Breuninger. „Aber man muss auch solche Objekte zeigen, um die Konsequenzen der Rennen zu verdeutlichen.“

Das Technikmuseum ist bisher weniger durch verstörende Ausstellungen aufgefallen. Die Geschichte des Automobils und des Individualverkehrs wurde vor allem durch die Präsentation chromglänzender Karossen erzählt. Die Wagen künden von Freiheit und Fortschritt, von Ästhetik und Abenteuer. Die in dem Gebäude in der Ladestraße im hinteren Teil des Museumsgeländes präsentierte Schau über Raserei stellt dieses Verständnis der Automobilgeschichte radikal in Frage. Kontroverse Themen werde man künftig öfter aufgreifen, sagte Breuninger. Man wolle Debatten anstoßen.

Auch das Wrack des Todesfahrers soll ausgestellt werden

Die Ausstellung über Raserei erfüllt diesen Anspruch. Der Präsentation des Jeeps, in dem Michael Warshitzky ermordet wurde, soll das Wrack des todbringenden Audi folgen. Noch seien dafür allerdings rechtliche Fragen zu klären, hieß es am Donnerstag bei der Vorab-Präsentation für Journalisten.

Nachdenklich macht die Schau auch ohne den in Aussicht gestellten Blickfang. So sind auf einem – leider etwas versteckt platzierten – Bildschirm von der Amtsanwaltschaft freigegebene Videos zu sehen, die sprachlos machen. Da schlängelt sich ein BMW auf der Flucht vor der Polizei durch den Hauptstadt-Verkehr, als wäre es ein Computerspiel. Andere Autos drängt der Fahrer zur Seite. Auf der Yorckstraße steuert er die Karosse mit überhöhter Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn. Rote Ampeln? Ignoriert er. Fußgänger schaffen es, in letzter Sekunde zur Seite zu springen.

Faszination für Schnelligkeit und Stärke

„Eine Ursache illegaler Autorennen ist tief im menschlichen Wesen verankert“, heißt es auf einer der Texttafeln. Es ist die „Faszination für die eigene Schnelligkeit und Stärke“. Die Kombination aus Geschwindigkeit und Wettkampf habe Männer schon vor der Erfindung des Autos in ihren Bann gezogen. Das Auto und der Motorsport, die Industrie und die Werbung befeuerten den testosterongesteuerten Geschwindigkeitskult nach Kräften. Auch das wird in der Ausstellung deutlich. Das zum getunten Rennwagen umgestaltete Bobbycar, das zeigt, wie das Geschwindigkeitsgen schon bei den Kleinsten entfesselt werden soll, mutet noch harmlos an. Die Anzeige für einen Mercedes-Sportwagen, der mit dem Slogan „Groß.Stadt.Jäger“ beworben wurde, lässt einen – angesichts des nur wenige Meter entfernten Plakats mit dem Wrack des „Kudamm-Rasers“ – dagegen sprachlos zurück.

Ermittlungen wegen mehr als 560 illegaler Rennen

Die Polizei ermittelte 2021 in 562 Fällen wegen illegaler Autorennen. Bei den Hinterbliebenen der Opfer hinterlassen die tödlichen Folgen des rücksichtslosen Geschwindigkeitswahns lebenslange psychische Folgen. Einer von ihnen ist Maximilian Warshitzky, der Sohn des von dem „Kudamm-Raser“ Hamdi H. ermordeten Michael Warshitzky. Die Kuratoren stimmten sich bei der Gestaltung des Ausstellung mit ihm ab. Der Präsentation des Wagens, in dem sein Vater den Tod fand, stimmte er zu.

Wie aktuell der „Wahnsinn“ und der „Tempo-Rausch“ sind, zeigt ein Prozess, der am heutigen Freitag parallel zur Ausstellungseröffnung angesetzt ist. Verantworten muss sich ein 22-Jähriger, der im Februar vergangenen Jahres laut Anklage in einer Tempo-30-Zone mit 150 Stundenkilometern unterwegs war. Zur Katastrophe kam es dann in der Straße Am Treptower Park. Das Auto krachte mit solcher Wucht gegen einen Baucontainer, dass es zerrissen wurde. Drei Mitfahrer starben.