Polizei Krieg in Ukraine: Polizei verstärkt Sicherheitsvorkehrungen

Berlin. Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine hat die Berliner Polizei die Sicherheitsmaßnahmen erhöht. Für unvorhergesehene Aktionen halte die Polizei zusätzliche Kräfte bereit, teilte Innensenatorin Iris Spranger (SPD) am Donnerstag mit. Bereits am Dienstag sei der Schutz für diplomatische Einrichtungen von Russland, der Ukraine und Belarus, insgesamt 39 Liegenschaften, erhöht worden. Das Landeskriminalamt (LKA) bewerte die Gefahrenlage ständig in engem Austausch mit dem Bundeskriminalamt (BKA).

