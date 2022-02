Positive Corona-Tests bei Füchse-Trainerteam

Berlin. Das Trainerduo der Füchse Berlin ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und wird den Berliner vorerst fehlen. Bei den beiden kommenden Spielen am Sonntag in der Handball-Bundesliga bei TuS N-Lübbecke (16.00 Uhr/Sky) und am Dienstag in der European League beim spanischen Club Bidasoa Irun (20.45 Uhr/DAZN) werden Chefcoach Jaron Siewert und Co-Trainer Max Rinderle nicht dabei sein. Beide haben sich in häusliche Isolation begeben, wie der Verein am Donnerstag mitteilte.

In den zwei Partien wird das Team nun von Manager Bob Hanning trainiert, der auch noch Coach beim Kooperationspartner 1. VfL Potsdam in der dritten Liga ist. "Es ist keine einfache Situation für die Füchse Berlin, dass beide Trainer gleichzeitig ausfallen. Wir werden aber noch enger zusammenrücken und diese Aufgabe gemeinsam lösen", sagte Hanning.

Unterstützung an der Seitenlinie bekommt Hanning am Sonntag von Handball-Ikone und Vorstand Sport Stefan Kretzschmar. Am Dienstag wird dann der Geschäftsstellenleiter und ehemalige Nationalspieler Volker Zerbe die Mannschaft mit unterstützen.

© dpa-infocom, dpa:220224-99-271792/2