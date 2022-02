Aktivistin: „Russland soll die Folgen für den Krieg spüren“

Berlin. Als Natascha Ivanova den Anruf entgegennimmt, bebt ihre Stimme. „Ich bin am Boden zerstört“, sagt sie, und entschuldigt sich gleich. „Ich habe heute nur Emotionen auf der Zunge.“ Am Morgen hat die 47-jährige Russin vom Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine erfahren, von Luftangriffen, Panzern, den ersten Toten. Vom Krieg, der plötzlich in Europa herrscht. „Ich will nicht sagen, dass ich das nicht für möglich gehalten hatte“, sagt sie, „aber ich war bis zuletzt optimistisch.“

Ivanova ist Putin-Gegnerin und Sprecherin des russischsprachigen Netzwerks „Demokrati-JA“, das in Berlin seit Monaten gegen die russische Regierung protestiert. „Meine Eltern leben in Russland, aber ich war seit zwei Jahren nicht mehr dort, weil ich inzwischen selbst Angst vor Verfolgung habe“, sagt die Aktivistin. In der Nacht zu Donnerstag hat Russland die Ukraine angegriffen, die Militäroffensive, die Putin für die Ostukraine angekündigt hatte, hat sich als Invasion im ganzen Land erwiesen. Ein Szenario, das viele vor wenigen Tagen noch für unwahrscheinlich hielten. Ivanova ist voller Sorgen, hat am Morgen direkt ihre Eltern kontaktiert. „Putin ist ein Wahnsinniger, ich traue ihm alles zu“, sagt sie, „auch den Einsatz nuklearer Waffen.“ Wenn man den Kremlchef nicht stoppe, würde er womöglich bis nach Lissabon ziehen.

Soll Deutschland die Ukraine mit Waffen beliefern?

Die 47-jährige Programmiererin fordert schärfste Konsequenzen. „Die Ukraine muss sich verteidigen können“, sagt sie. Eigentlich sei sie immer gegen den Einsatz von Waffen gewesen, „aber ich bin unsicher, ob ich Waffenlieferungen von Deutschland in die Ukraine nicht doch unterstützen will.“ Auch CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hatte nach dem Angriff Russlands deutsche Waffenlieferungen gefordert. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte am Mittwochabend noch betont, die Bundesregierung werde keine Waffen in Krisengebiete liefern.

Die Aktivistin fordert, dass die Sanktionen, die die EU gegen Russland angekündigt hat, schnellstmöglich angewendet werden. Auch wenn sie indirekt ihre Angehörigen treffen könnten. „Es muss weh tun“, sagt sie. „Man muss die Folgen für diesen Krieg in Russland spüren.“ In Berlin werde viel gegen Putins Regime protestiert, in Russland sei die Angst vor Repressionen zu groß. „Ich bin überzeugt, dass mindestens die Hälfte der russischen Bevölkerung gegen Putin ist“, sagt sie. „Wenn das halbe Land auf die Straße geht und sich wehrt, sich kollektiv gegen diese Angst stellt, würde das etwas bewirken.“ Ihre Hoffnung: Die Folgen des Krieges könnten offenkundig machen, dass Putin zu hoch pokert. Vielleicht bestehe dann eine Chance, dass die Macht des Kremlchefs Risse bekommt.

Protest der Kremlkritiker: Russland ist nicht gleich Putin

Die Aktivisten von „Demokrati-JA“ hatten im April in einem Protest-Camp vor der russischen Botschaft auf die Verfolgung von Kreml-Kritikern aufmerksam gemacht. Am Donnerstagnachmittag gehen sie gegen den Krieg auf die Straße. Seit dem Mittag versammelten sich am Brandenburger Tor bereits hunderte Menschen, um ihre Solidarität und Erschütterung zum Ausdruck zu bringen.

Weitere Proteste seien für die kommenden Tage geplant, so Ivanova. „Uns ist es wichtig, zu zeigen, dass Putin nicht gleichzusetzen ist mit Russland, dass viele Russen diesen Krieg nicht wollen“, sagt sie. Das russische Netzwerk steht permanent mit ukrainischen Demonstranten in Kontakt, auch, um sich abzustimmen.

„In den vergangenen Tagen haben wir russische Flaggen hochgehalten, weil wir uns als Russen gegen Putin positionieren wollen. Jetzt wissen wir nicht, inwieweit das noch sinnvoll ist“, sagt Ivanova. Für viele Ukrainer ist die russische Flagge jetzt vor allem eins: ein rotes Tuch.