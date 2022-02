Zoo Berlin: Mehr Platz für Löwen, Tiger und Leoparden

Am Donnerstag wurde das sanierte Raubtierhaus im Zoo eröffnet. Von Freitag an ist es für Besucher zu sehen.

Die will doch nur spielen: Zoodirektor Andreas Knieriem stellt das neue Raubtiergehege im Zoologischen Garten in Berlin vor.

Berlin. Einige Sekunden lassen sie auf sich warten. Die Tür zum Innengehege ist bereits offen, die Spannung vor den Glasscheiben steigt. Dann endlich ist ihr Auftritt: Die Afrikanischen Löwen Elsa, Hanna und Mateo schreiten in ihr neues Revier. Wo früher grüne Fliesen, Gitterstäbe und Wände waren, ist eine Savannenlandschaft entstanden, mit Felsen, Kletterbäumen und Holzhäckseln. Doch die drei Löwen interessiert gerade mehr das Treiben vor der Glasscheibe. Unzählige Kameras sind auf sie gerichtet, jeder Mensch dahinter ist für sie ein potenzieller Spielgefährte. Es ist ein aufregender Tag, für die Tiere und für den Zoo: Mehr als zwei Jahre später als geplant konnte am Donnerstag das sanierte Raubtierhaus eröffnet werden. Von Freitag an ist es für die Besucher von 9 bis 17.30 Uhr geöffnet.

Im „Reich der Jäger“, zu dem auch das Nachttierhaus gehört, leben jetzt 241 Tiere 33 verschiedener Arten. Dazu gehören neben den Löwen, ein Amurtiger, ein Jaguar, ein Persischer Leopard, Mungos und die Roten Pandas, die erstmals wieder im Zoo Berlin zu sehen sind. Mit der Madagaskar-Springratte, dem Goodman-Mausmaki und dem Schwarzrücken-Aguti sind auch drei neue Tierarten in das Nachttierhaus eingezogen. Ozelots, kleine gefleckte Katzen, sind nicht mehr zu sehen, dafür leben jetzt ihre Verwandten, die Margay und Oncille hier – Langschwanzkatzen und Tigerkatzen. Das habe mit der Zucht zu tun, erklärt der zuständige Kurator Heiner Klös. Während Ozelots relativ ungefährdet seien, müsse man sich um die Arterhaltung der beiden anderen neuen Bewohner kümmern.

Raubtierhaus hatte „optischen Charme einer Toilettenanlage“

Die Eröffnung des Raubtierhauses wurde allerdings überschattet von den Ereignissen in der Ukraine. Er habe sich auf den Tag gefreut, denn Zoos seien immer sehr friedvolle Orte, sagte Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem gleich zu Beginn der Veranstaltung. Jetzt aber habe er durchaus auch sehr traurige Gefühle. Knieriem erzählt, dass er den ehemaligen ukrainischen Boxer Wladimir Klitschko kennengelernt habe. Für Klitschko sei es wichtig gewesen, einen guten Zoo in Kiew zu haben. „Ein Zoo ist wie eine Visitenkarte für die Stadt“, habe Klitschko gesagt. An diesen Gedanken wollte Andreas Knieriem anknüpfen: „Das sanierte Raubtierhaus ist ein weiterer Baustein unserer Visitenkarte.“

Im Jahr 2018 begann die Sanierung des alten Hauses, das in den 1970er-Jahren eröffnet wurde. „Es hatte den optischen Charme einer Toilettenanlage“, sagt Knieriem, der damit auch auf die grünen Fliesen anspielt. Dennoch sei es eines der am meisten frequentierten Häuser im Zoo gewesen. Aber die Standsicherheit war nicht mehr gegeben. Ende 2019 sollte das Raubtierhaus ursprünglich wieder eröffnet werden. Doch die schlechte Gebäudesubstanz und schließlich auch noch die Corona-Pandemie hatten dazu geführt, dass die geplante Wiedereröffnung immer wieder verschoben werden musste.

Neues Raubtierhaus im Zoo kostete 14 Millionen Euro

Das Haus sei kompliziert gewesen, erzählt Andreas Knieriem. Beim Aufmachen von Wänden und Böden hätte man ständig neue Schäden entdeckt. So sei der Beton völlig porös gewesen durch das viele Wasser vom Urin der Tiere und der Reinigung. Dadurch kamen im laufenden Baugeschehen weitere Sanierungsarbeiten dazu. Insgesamt 14 Millionen Euro hat die Modernisierung des Raubtierhauses am Ende gekostet. Finanzielle Unterstützung kam von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, die Mittel für die Didaktik-Ausstellung bereitstellte.

Jetzt gibt es zwar weniger Tiere, dafür haben sie viel mehr Platz. „Eine Katze will nicht auf einem Plateau sitzen und rechts und links geflieste Wänden sehen“, sagt Knieriem. Das Löwenrudel Elsa, Hanna und Mateo hat jetzt eine ganze Landschaft für sich, die Wände sind verschwunden. Jedes Tier kann sich ausleben. Tierpfleger Ricardo Rzeppa erzählt, dass Hanna verfressen und deshalb pummelig sei. Elsa sei sportlicher, aber zurückhaltend und schüchtern. Und Mateo sei auch „ohne Ende verfressen“, aber sehr umgänglich. An diesem Morgen haben alle drei großen Spaß daran, mit den Besuchern vor der Glasscheibe Kontakt aufzunehmen.

Ein paar Meter weiter liegt Jaguar Aloha ganz gechillt in seiner Ecke. „Das ist sein Stammplatz“, sagt Kurator Heiner Klös. Von dort aus könne er seine Nachbarn, die Mungos und die Leopardin beobachten und sehen, was die so machen. Ähnlich sieht es bei Amur-Tiger Darius aus. Allerdings ist der schon 16 Jahre alt und einfach nur müde. Für die Besucher hebt er nur mal kurz den Kopf und legt sich wieder hin.

Perfekte Illusion vom Lebensraum der Tiere

Nicht nur die Fliesen sind verschwunden. Die Gitterstäbe wurden durch vier Zentimeter dicke Glasscheiben ersetzt, die jetzt freie Sicht und eine gefühlt hautnahe Begegnung mit den mächtigen Tieren im „Reich der Jäger“ ermöglichen. An einigen Stellen wurden Lochbleche angebracht. Dadurch dringen Geräusche und Gerüche der Raubtiere nach draußen. Kinder können an interaktiven Stationen selbst erleben, wie rau eine Tigerzunge ist und wie weich sich die Tatzen anfühlen.

Für die perfekte Illusion von den Lebensräumen der Tiere hat unter anderen Uwe Thürnau gesorgt. Der Spezialist für Kunstfelsen und Naturmalerei hat Löwen, Leoparden und Tigern eine neue Welt erschaffen, die ihrer natürlichen so nah wie möglich kommt. Besucher wandeln auf dem Gang zwischen Bambusstäben und vielen tropischen Pflanzen hindurch.