Ukraine-Konflikt: „Nur Solidarität reicht den Menschen nicht“

Die Abgeordneten debattieren im Parlament über den Krieg in der Ukraine. Differenzen gibt es dabei in der Frage nach Waffenlieferungen

Berlin. Die Erschütterung war in allen Reden spürbar, als am Morgen kurz nach dem Angriff russischer Truppen auf die Ukraine das Berliner Abgeordnetenhaus zusammentrat. Kurzfristig wurde die Tagesordnung geändert, um zu Beginn der Sitzung über den Krieg und die Folgen zu sprechen.

Trotz der gemeinsamen Betroffenheit und der Solidaritätsbekundungen für die Ukraine kamen die Berliner Volksvertreter aber nicht vollends zusammen. Die Entschließung des Berliner Landesparlaments fand nur die Unterstützung der Koalitionsfraktionen von SPD, Grünen und Linken. Die Opposition enthielt sich. Die Uneinigkeit liegt in der Einschätzung von Waffenlieferungen begründet.

Rot-Grün-Rot stellte sich explizit hinter die Position der Bundesregierung, keine Waffen in Krisengebiete und folglich auch nicht an die Ukraine zu liefern. Diesen Passus wollte die Opposition nicht mittragen. Eine eigene Entschließung von CDU und FDP, die sich nicht zu Waffenlieferungen äußert, fand keine Mehrheit im Haus. „Nur Solidarität reicht den Menschen nicht“, sagte CDU-Fraktionschef Kai Wegner: „Wir müssen ihnen helfen, sich zu verteidigen.“ Es könne nur ein Scherz sein, „wenn die Hilfe Deutschlands 5000 Helme sind“, die noch nicht mal in der Ukraine eingetroffen seien, so der Christdemokrat.

Stefan Förster (FDP) attackierte die AfD scharf

Auch die AfD-Fraktionschefin Kristin Brinker, deren Partei im Ruf steht, viel Verständnis für Wladimir Putin aufzubringen, forderte, sämtliche Kampfhandlungen sofort einzustellen. Die AfD unterstütze „sämtliche Maßnahmen der Bundesregierung die geeignet sind, diesen Konflikt einzudämmen“, sagte Brinker. „Das Selbstbestimmungsrecht der Völker ist für die AfD unverhandelbar.“ Deutschland sei ein „natürlicher Vermittler zwischen Ost und West“. Es werde in Europa keinen Frieden ohne Russland geben.

Stefan Förster (FDP) attackierte dennoch die AfD scharf, insbesondere den Marzahner Abgeordneten Gunnar Lindemann. Der habe vor wenigen Tagen getwittert, dass Kiew offenbar einen Angriff plane. Er erinnerte daran, dass Lindemann unter anderem schon auf der von Russland okkupierten Halbinsel Krim gewesen und dort als Vertreter des Abgeordnetenhauses aufgetreten sei. „Es ist eine Schande, dass solche Leute hier sitzen“, rief der Liberale und warf Lindemann „begrenzte intellektuelle Kapazitäten“ vor. „Wir brauchen Sie hier nicht, Sie beschädigen unser Ansehen“, sagte Förster an die Adresse des AfD-Vertreters.

Berliner Senat verurteilt den russischen Angriff

Bettina Jarasch (Bündnis90/Die Grünen) spricht bei der 7. Plenarsitzung im Berliner Abgeordnetenhaus. Jarasch verurteilt den Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine.

Foto: Joerg Carstensen/dpa

Bürgermeisterin Bettina Jarasch (Grüne), die in Vertretung der immer noch wegen einer Corona-Infektion abwesenden Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) sprach, verurteilte im Namen des Senats den russischen Angriffskrieg. „Berlin steht an der Seite des ukrainischen Volkes“, sagte Jarasch. Was nun passiert sei, „das verändert etwas für die Zukunft“. Mit Selbstverständlichkeit, dass Frieden und Wohlstand herrschen, sei es jetzt auch bei uns vorbei. Wie andere Redner aus Koalition und Opposition hob sie das friedliche Zusammenleben der vielen Ukrainer und Russen in Berlin hervor. „In orthodoxen Gemeinden in Berlin beten Ukrainer und Russen gemeinsam“, sagte Jarasch.

Berlin müsse sich vorbereiten, auf das, „was in den nächsten Wochen kommen wird“, so die Senatorin: „Das Fluchtgeschehen kann eine große Dimension annehmen“, warnte sie. Jarasch versicherte auch, dass die Energieversorgung der Stadt gesichert sei. „Es gibt einen Notfallplan“, so die Bürgermeisterin. „Aber wir müssen unabhängig werden von Importen von Gas und Öl“, schlug die Grüne einen Bogen zur Energiewende. Sie nannte es eine Aufgabe für Schulen und Nachbarschaften, darüber zu sprechen, was gerade geschehe, um das auch Kindern und Jugendlichen zu erklären. „Es kommen auch auf uns Veränderungen zu“, sagte Jarasch: „Gemeinsam können wir das schaffen, Berlin hat schon was anderes geschafft.“

Sozialsenatorin Kipping: Berlin muss eine großflächige Ankunftsinfrastruktur schaffen

Sozial- und Integrationssenatorin Katja Kipping (Linke) sagte, Putins Angriffskrieg löse eine „enorme Fluchtbewegung aus“. Ukrainer könnten ohne Visum für 90 Tage nach Deutschland kommen. Voraussichtlich würden sie aber den Status als Kriegsflüchtlinge erhalten. Berlin müsse deshalb eine „großflächige Ankunftsinfrastruktur schaffen“. Man sei schon bei der Vorakquise von Unterkünften, es gehe aber auch um Schulplätze und gesundheitliche Betreuung. „All das wird vorbereitet“, sagte Kipping.

Das Gebot der Stunde laute jetzt, humanitäre Hilfe zu leisten. Wie viele Plätze gebraucht werden, sei aber noch nicht zu sagen. Der Senat werde „alles leisten für eine entsprechende Unterbringung“. Das Ziel sei, „nicht den Weg der Turnhallen geben.“ Man werde „das leisten, was notwendig ist“, sagte Kipping.

Kipping: „Wir distanzieren uns von einer solchen Einschätzung“

Die Linken-Politikerin musste sich in der Fragestunde auch zu einem Tweet der Berliner Parteijugend Solid. Diese hatte von Auseinandersetzung geschrieben, „nach andauernden Auseinandersetzung zwischen dem „imperialistischen Block bestehend aus USA, NATO und EU“ und Russland sei Russland in den Gebieten Donezk und Luhansk einmarschiert und folgerte: Nein zu imperialistischen Kriegen, Nein zur NATO“.

Die frühere Bundesvorsitzende der Linken war sehr klar: „Wir distanzieren uns von einer solchen Einschätzung“. Der Krieg gehe aus von Putin aus. Für sein verbrecherisches Handeln gebe es „keinerlei Entschuldigung“. Der Tweet sei „vollkommen unangemessen“. Der Neuköllner Linken-Abgeordnete Ferat Kocak forderte jedoch, der Westen solle einen wesentlichen Teil von Putins Forderungen erfüllen. Die NATO solle sich aus Osteuropa zurückziehen.

Senator erwartet weitere Erosion des Berliner Russland-Geschäfts

Am Nachmittag meldete sich auch Berlins Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos, für SPD). Der russische Krieg gegen die Ukraine werde nach seiner Einschätzung den Berliner Handel mit Russland weiter bremsen. „Viele Berliner Unternehmen haben sich in den vergangenen zehn Jahren vom Handel mit Russland zurückgezogen, nachdem sich die Rahmenbedingungen deutlich verschlechtert hatten“, teilte Schwarz am Donnerstag mit. „Die derzeitige Zuspitzung der Krise wird diese Erosion vermutlich beschleunigen“, erwartet der Politiker.

Sobald sich die Folgen des Konflikts und der Sanktionen besser einschätzen lassen, wolle er mit betroffenen Firmen ins Gespräch kommen, gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer und Wirtschaftsfördergesellschaft Berlin Partner. Die Eskalation in der Ukraine schade allen Beteiligten, betonte Schwarz. „In erster Linie den Menschen in der Ukraine, aber auch wir in Deutschland werden sicherlich die Folgen dieses Vertrauensbruchs spüren.“ Die Auswirkungen auf die Berliner Wirtschaft seien noch nicht absehbar.

„Direkt wäre Berlin von einem Handelskonflikt vermutlich kaum betroffen“, erklärte der Senator. Er verwies darauf, dass Russland mit einem Anteil von 2,8 Prozent der Berliner Exporte nur noch auf Platz 11 der Ausfuhrländer stehe. Vor allem Pharmaprodukte und Maschinen gehen aus Berlin dorthin. Von den Berliner Einfuhren kommen nach der amtlichen Statistik 0,3 Prozent aus Russland – darunter sind chemische Erzeugnisse, Erdöl und Erdgas, elektrische Ausrüstungen und Maschinen.