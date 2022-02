Angriff auf Ukraine: Berlin erlebt Demonstrationen

Trauer und Entsetzen in Berlin nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine: In der deutschen Hauptstadt versammeln sich hunderte Menschen aus Solidarität am Brandenburge Tor.

Der Ukraine-Konflikt ist ein Krieg geworden.

Berlin muss sich nach Einschätzung der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) auf Flüchtlinge aus der Ukraine einstellen.

Mehrere Protest-Demonstrationen fanden im Berliner Regierungsviertel statt.

Die Lufthansa setzt Flüge in die Ukraine aus - auch der Flughafen BER ist davon betroffen.

Alle überregionalen Nachrichten lesen Sie in diesem Blog.

Demonstrationen in Berlin - die Bilder

Am Abend wurde das Brandenburger Tor erneut gelb-blau angestrahlt. Foto: Rolf Zoellner / epd

Am Abend gab es auch eine Kundgebung. Foto: Hannibal Hanschke / Getty Images

Teilnehmerinnen zogen historische Vergleiche. Foto: Hannibal Hanschke / Getty Images

Andere appellierten an alle, die Handel mit Russland treiben. Foto: Rolf Zoellner / epd

Vor der Botschaft der Ukraine in Berlin wurden Blumen und Schilder abgelegt. Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services



Eine Teilnehmerin einer Demonstration gegen den Krieg in der Ukraine zeigt ein Plakat mit der Aufschrift "Hands off" (Hände weg), vor dem Brandenburger Tor. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Eine Teilnehmerin einer Demonstration gegen den Krieg in der Ukraine zeigt ein Plakat mit der Aufschrift "Lieber frieren als Gas von Putin" vor dem Brandenburger Tor. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Omid Nouripour, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, nimmt an einer Demonstration gegen den Krieg in der Ukraine vor dem Brandenburger Tor teil. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Zahlreiche Menschen demonstrieren vor dem Bundeskanzleramt gegen den Angriff Russlands in der Ukraine. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Zahlreiche Menschen demonstrieren vor dem Bundeskanzleramt gegen den Angriff Russlands in der Ukraine. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP



Zahlreiche Menschen demonstrieren unter anderem mit einem Plakat mit der Aufschrift "Stop war" (dt. Krieg beenden) vor dem Brandenburger Tor gegen den russischen Angriff auf die Ukraine. Foto: Kay Nietfeld / dpa

"Kein Krieg" steht auf dem Plakat eines Mannes vor der russischen Botschaft. Foto: Paul Zinken / dpa

Zahlreiche Menschen demonstrieren mit einem Plakat mit der Aufschrift "Putin, hands off Ukraine" (dt. Putin, Hände weg von der Ukraine) vor dem Brandenburger Tor gegen den russischen Angriff auf die Ukraine. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Teilnehmer an einer Solidaritäts-Demonstration für die Ukraine stehen auf dem Pariser Platz mit einem Plakat "Cut Swift Cut Russia Off". Foto: Paul Zinken / dpa

Zahlreiche Menschen demonstrieren vor dem Brandenburger Tor gegen den russischen Angriff auf die Ukraine. Foto: Kay Nietfeld / dpa



Zahlreiche Menschen demonstrieren vor dem Brandenburger Tor gegen den russischen Angriff auf die Ukraine. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Teilnehmer an einer Solidaritäts-Demonstration für die Ukraine stehen auf dem Pariser Platz. Foto: Paul Zinken / dpa

Teilnehmer an einer Solidaritäts-Demonstration für die Ukraine stehen auf dem Pariser Platz. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

Teilnehmer an einer Solidaritäts-Demonstration für die Ukraine stehen auf dem Pariser Platz. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

Teilnehmer an einer Solidaritäts-Demonstration für die Ukraine stehen auf dem Pariser Platz. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP



Teilnehmer an einer Solidaritäts-Demonstration für die Ukraine stehen auf dem Pariser Platz. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

Teilnehmer an einer Solidaritäts-Demonstration für die Ukraine stehen auf dem Pariser Platz. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

Ein Demonstrant steht vor dem Kanzleramt. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

Ein Demonstrant steht vor dem Kanzleramt. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

Zahlreiche Menschen versammelten sich zu einer Demo am Brandenburger Tor. Foto: Julian Würzer



Zahlreiche Menschen versammelten sich zu einer Demo am Brandenburger Tor. Foto: Julian Würzer

Zahlreiche Menschen versammelten sich zu einer Demo am Brandenburger Tor. Foto: Julian Würzer

Zahlreiche Menschen demonstrieren in Berlin. Foto: Reto Klar

Zahlreiche Menschen demonstrieren in Berlin. Foto: Reto Klar



Menschen versammeln sich vor russischer Botschaft

19.25 Uhr: Vor der russischen Botschaft haben sich rund 100 Menschen versammelt, manche von ihnen eingehüllt in Ukraine-Flaggen. Die Stimmung hier ist nicht so andächtig wie am Brandenburger Tor. Sie ist angespannter. Immer werden Rufe laut, wie „Putin Mörder!“.

Hunderte Menschen bei Friedenskundgebung in Potsdam

19.20 Uhr: Mehrere Hundert Menschen haben in Potsdam nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine für Frieden geworben. Am Alten Markt begann am Donnerstagabend eine Friedenskundgebung mehrerer Parteien und des Deutschen Gewerkschaftsbundes mit Glockenläuten der Nikolaikirche. Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) sprach von einem „erschütternden Tag“ für die Ukraine und ganz Europa. Schubert sagte zu, dass Potsdam Flüchtlinge aufnehmen werde. „Wir dürfen, wenn es nötig wird, nicht wieder ewig über Lösungen streiten.“ Die Stadt ist Mitglied des Bündnisses „Städte Sicherer Häfen“.

Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin ändert Programm wegen Ukraine

19.02 Uhr: Der Chefdirigent und künstlerische Leiter des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin, der russische Dirigent Vladimir Jurowski, hat nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine das ursprünglich rein russische Programm für zwei Konzerte am Wochenende geändert. Anstelle des Slawisches Marsches von Peter Tschaikowsky (1840-1893) werden nun die Ukrainische Nationalhymne auf eine Melodie des ukrainischen Komponisten Mychajlo Werbyzkyj (1815-1870) sowie dessen Sinfonische Overtüre Nr. 1 gespielt.

Er habe den Beginn des militärischen Aggression bis zuletzt nicht für möglich gehalten, sagte Jurowski in einer Mitteilung. „Ich bin zutiefst entrüstet über diese Aktion, aber auch extrem traurig, weil ich durch meine Familiengeschichte mit beiden Ländern verbunden bin.“ Er hoffe auf Frieden so schnell wie möglich. Mit der Programmänderung „wollen wir ein Zeichen der Solidarität mit dem ukrainischen Volk setzen“.

3000 Teilnehmer bei Kundgebung am Brandenburger Tor

18.48 Uhr: Bei der Kundgebung vor dem Brandenburger Tor versammelten sich laut Polizei rund 3000 Menschen. Vor dem Bundeskanzleramt protestierten am Nachmittag rund 1500 Demonstranten gegen den russischen Einmarsch. Auch an der russischen Botschaft auf der Straße Unter den Linden gab es Proteste. Am Abend soll das Brandenburger Tor bis Mitternacht in den ukrainischen Landesfarben angestrahlt werden sollte.

"Russland ist nicht Putin"

18.45 Uhr: Die Menschen am Brandenburger Tor rufen immer wieder „Slava Ukraine“. Es bedeutet frei übersetzt so viel wie "Respektiert die Ukraine". Die Rednerinnen bringen auch immer wieder zum Ausdruck, dass Russland nicht Putin ist und dass sie den Krieg verachten.

Unterstützung von militärischen Abwehrmitteln gefordert

18.43 Uhr: Auf dem Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor sagt eine der Organisatorinnen, dass zur Stunde Tschernobyl von Russland eingenommen wurde. Einen Moment lang herrscht Stille mitten in Berlin. Dann tritt ein Mann als Redner auf. Er sagt, der Angriff Russlands sei nicht nur ein Angriff auf die Ukraine, sondern auf die gesamte Europäische Union. Er fordert deshalb von der Bundesregierung eine sofortige Unterstützung von militärischen Abwehrmitteln für die Ukraine. Zudem sagt er, die EU solle Ukraine umgehend aufnehmen.

Berlinale sieht „die Welt am Rande einer großen Krise“

18.40 Uhr: Die Berlinale hat sich nach dem russischen Angriff solidarisch mit der Ukraine erklärt. „Wir – Festivalmacher*innen, Künstler*innen, Filmemacher*innen… - sind in Gedanken bei unseren Freund*innen in der Ukraine und stehen ihnen in einem Aufruf zum Frieden zur Seite“, teilte das Festival am Donnerstag mit. Die Berlinale zeigte sich besorgt: „Die Welt steht am Rande einer großen Krise.“

Als Schaufenster der freien Welt habe die Berlinale schon immer den Begriff der Freiheit und den Willen, den Osten und den Westen miteinander zu verbinden, in den Mittelpunkt gestellt. Das Festival verwies dabei auf Filme in vergangenen Programmen, die sich auf die ukrainische Geschichte und Kultur beziehen – zuletzt „Klondike“ von Maryna El Gorbach und „Terykony“ von Taras Tomenko. „Filme können weder die Gesellschaft noch den Lauf der Geschichte verändern, aber sie können dabei helfen, die Ansichten der Menschen zu verändern.“

„Wir wollen auch unsere Solidarität zum Ausdruck bringen“

18.07 Uhr: Die Demonstration am Brandenburger Tor wird von Demokrati-JA Solidarus veranstaltet. Dahinter stehen Russinnen und Russen, die gegen Putin sind. Die Veranstalterin Dasha Dudley sagt, sie verspüre ein Schamgefühl, wenn sie hier spreche. Allerdings würden viele Menschen in Russland den Krieg ablehnen, aber könnten ihre Meinung nicht frei äußern. „Wir wollen auch unsere Solidarität zum Ausdruck bringen“, sagt sie.

Gedrückte Stimmung vor dem Brandenburger Tor

17.45 Uhr: Die Stimmung auf dem Platz vor dem Brandenburger Tor ist gedrückt. Eine Rednerin aus der Ukraine spricht von Angst und Grauen mit Blick auf die Situation in der Ukraine. Viele hier zeigen sich solidarisch, es sind Ukrainer, Deutsche, Georgier, Belarussen unter den Demonstranten. Sie können es nicht fassen, was in Osteuropa passiert. Einige warten auf Nachrichten von Verwandten, die in der Ukraine leben.

Banner vor der russischen Botschaft

Foto: Julian Würzer

17.30 Uhr: Vor der russischen Botschaft haben Demonstranten ein Banner aufgestellt. Darauf zu lesen ist: "Putin und alle Verantwortlichen. Den Haag wartet auf euch.“ Gemeint dürfte damit der Internationale Gerichtshof in Den Haag sein.

Vor der russischen Botschaft zeigt Gena B. seine Mittelfinger in Richtung der russischen Botschaft. Er sagt, er sei selbst Russe und habe Freunde in der Ukraine. Er sei erschrocken über den Präsidenten seines eigenen Landes, sagt er. Deshalb wolle er noch heute seinen russischen Pass verbrennen.

Menschen am Brandenburger Tor umarmen sich und weinen zusammen

Foto: Julian Würzer

17.21 Uhr: Die Menschen strömen aus der U-Bahn und über Unter den Linden in Richtung Brandenburger Tor. Sie umarmen sich, weinen zusammen. Aber bringen auch ihre Wut über Putin zum Ausdruck. Es sind Flaggen sämtlicher Nationen zu sehen. Die Menschen hier sind nicht nur besorgt wegen der aktuellen Situation in der Ukraine. Sie fragen sich auch - was kommt auf uns in Deutschland zu?

Blumen vor der ukrainischen Botschaft

Foto: Velene Kötting

16.47 Uhr: Vor den Eingängen der ukrainischen Botschaft wurden Blumen niedergelegt, um den Beistand mit der ukrainischen Bevölkerung zu zeigen.

Humboldt Universität verurteilt den Angriff

16.09 Uhr: Die Humboldt-Universität zu Berlin verurteilt den Angriff Russlands auf die Ukraine. „Wir sind in Gedanken bei den Kolleg:innen, Kommiliton:innen und ihren Familien“, teilte Prof. Dr. Peter Frensch, kommissarischer Präsident der Humboldt-Universität, in einer Mitteilung mit

Im Rahmen von „Refugees Welcome @ HU“ und der HU-Mitgliedschaft im Netzwerk „Scholars at Risk“ werden ukrainische Wissenschaftler und Studierende in Visaangelegenheiten und in sozialen Belangen rund um das Studium intensiv betreut. Die Humboldt-Universität werde sich außerdem intensiv darum bemühen, Wissenschaftler und Studierende im Rahmen von Förderprogrammen an die HU zu bringen, damit diese in Berlin ihre Ausbildungen beenden und Forschungsprojekte vorantreiben können.

Laut der Universität forschen mehrere Promovierende und wissenschaftliche Mitarbeiter aus der Ukraine an der HU. Zudem gebe es Kooperationen mit den ukrainischen Universitäten Taras Schevchenko Universität Kiev und Ivan Franko Universität Lviv (Lemberg). Insgesamt studieren an der HU aktuell 201 Studierende mit ukrainischer Staatsbürgerschaft.

Weitere Demo am Abend am Brandenburger Tor

15.53 Uhr: Für den Abend ist um 17 Uhr eine weitere Kundgebung am Brandenburger Tor mit 300 Teilnehmern unter dem Motto: „Stoppt Putin, stoppt den Krieg“ angemeldet.

1500 Personen demonstrierten vor dem Kanzleramt

15.48 Uhr: Die Polizei spricht in der Spitze von 1500 Personen, die vor dem Bundeskanzleramt demonstriert haben. Mittlerweile gebe es einen Abstrom. Die Kundgebung verlief ohne Zwischenfälle. Auch an der russischen Botschaft auf der Straße Unter den Linden versammelten sich nach Angaben eines dpa-Reporters über 100 Demonstranten.

Die Polizei stellt sich sowohl heute Abend als auch in den kommenden Tagen auf weitere Demonstrationen von Menschen ein, die ihre Solidarität mit der Ukraine zum Ausdruck bringen wollen.

Union Berlin verurteilt grundsätzlich militärische Auseinandersetzung

15.22 Uhr: Der 1. FC Union Berlin hat angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine militärische Auseinandersetzungen zur Lösung von Konflikten in aller Welt verurteilt. „Grundsätzlich wünschen wir uns alle eine Welt, in der Konflikte von Konfliktparteien nicht mit kriegerischen Mitteln gelöst werden, denn bei allen Interessen, die da eine Rolle spielen, von geostrategischen bis Verdienstinteressen von Beteiligten, geht es darum, dass am Ende die Menschen in den betroffenen Gebieten darunter leiden, und das ist für alle ungerecht, eine Katastrophe, eine Tragödie“, sagte der Kommunikationschef des Fußball-Bundesligisten, Christian Arbeit, am Donnerstag.

Man hoffe „natürlich, dass es so schnell wie möglich beigelegt werden kann“, sagte Arbeit zu den Geschehnissen in Ost-Europa. Dies gelte aus Sicht des Vereins allerdings nicht nur für die Ukraine, sondern für alle kriegerischen Konflikte weltweit. „Jetzt rückt er uns ein bisschen näher, da ist die geäußerte Betroffenheit offenkundig immer ein bisschen größer, als wenn es weiter weg von uns passiert, was nicht gerecht ist gegenüber den Menschen die in anderen Kontinenten und Ländern davon betroffen sind“, sagte Arbeit.

Bundespolizei: Noch keine Geflüchteten aus Ukraine an der Grenze

15.12 Uhr: Nach dem militärischen Angriff Russlands auf die Ukraine stellt sich die Bundespolizei an der deutsch-polnischen Grenze auf geflüchtete Menschen aus dem Land ein. Bislang seien noch keine aus der Ukraine Vertriebenen an der Grenze festgestellt worden, teilte eine Sprecherin am Donnerstag auf Anfrage mit. Die Bundespolizei stehe mit den beteiligten Behörden und Organisationen in einem sehr engen Austausch, vor allem mit dem polnischen Grenzschutz, der europäischen Grenzschutzagentur Frontex und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sieht Europa für eine mögliche Fluchtbewegung aus der Ukraine gerüstet. „Wir hoffen, dass es so wenig Flüchtlinge wie möglich geben wird, aber wir sind voll und ganz auf sie vorbereitet und sie sind willkommen“, sagte die deutsche Politikerin am Donnerstag in Brüssel. Es gebe für die EU-Staaten an den Außengrenzen Notfallpläne, um Flüchtlinge aufzunehmen und unterzubringen. Auch sogenannten Binnenflüchtlingen innerhalb der Ukraine werde geholfen. Zudem solle die Finanzhilfe für das Land ausgeweitet werden.

Demonstranten bezeichnen Putin als Mörder

Demonstranten stehen vor dem Kanzleramt.

Foto: Julian Würzer

14.58 Uhr: Die Demonstranten vor dem Bundeskanzleramt forderten den Westen auf, alles zu tun, um den Krieg zu beenden. Putin bezeichneten sie als einen Mörder. Sie sangen die ukrainische Nationalhymne und riefen auf Englisch: „Putin is a killer“ (deutsch: „Putin ist ein Mörder“) und „Safe Ukraine“ („Rettet die Ukraine“). Viele trugen Fahnen und Schilder mit den gelb-blauen Landesfarben. Einige weinten. Maria, 27, aus Kiew sagte: „Es ist ein großes Verbrechen. Meine Familie lebt in der Ukraine. Ich habe Angst um sie.“

Berliner Polizei verstärkt Schutzmaßnahmen

14.51 Uhr: Die Berliner Polizei hat angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine ihre Schutzmaßnahmen verstärkt. „Die Sicherheitsmaßnahmen für diplomatische und andere relevante Objekte wurden anlassbezogen angepasst“, sagte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag auf Anfrage der Berliner Morgenpost. Die Polizei betreibe zudem eine „stadtweite Aufklärung“. Das Landeskriminalamt aktualisiere zusammen mit dem Bundeskriminalamt dauerhaft die Gefährdungseinschätzung. „Für unvorhergesehene Ereignisse haben wir zudem Kräfte im Hintergrund, um jederzeit auf Veränderungen der Lage reagieren zu können“, sagte die Sprecherin.

"Berlin hat jetzt die große Aufgabe, eine Ankunftskultur zu schaffen"

14.31 Uhr: Sozial- und Integrationssenatorin Katja Kipping (Linke) rechnet mit einer enormen Fluchtbewegung aus der Ukraine, da keine Visumspflicht für Ukrainer besteht. Der Senat verschaffe sich täglich ein Lagebild über die Situation und suche derzeit nach möglichen Unterkünften. "Berlin hat jetzt die große Aufgabe, eine Ankunftskultur zu schaffen", sagte Kipping am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Das große Ziel sei es, keine Turnhallen zu akquirieren. "Wir werden das leisten, was notwendig ist."

Die Demonstranten sind nun vor dem Kanzleramt

14.20 Uhr: Mehrere Hundert Demonstranten ziehen vor das Bundeskanzleramt. Sie rufen „Ukraine is Europe“ und fordern schnelle Hilfen für ihr Land. Die Menschen bilden eine Kette vor dem Bundeskanzleramt. Die Stimmung ist friedlich.

Brandenburgs Wirtschaftsminister sieht keine Energieknappheit für Brandenburg

14.10 Uhr: Brandenburg muss nach Ansicht von Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) trotz des russischen Angriffs auf die Ukraine derzeit keine Defizite beim Gas befürchten. „Nach Einschätzung des Bundeswirtschaftsministeriums wie auch des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Energie ist die Energieversorgung für Industrie und Privathaushalte derzeit gesichert“, teilte Steinbach am Donnerstag in Potsdam mit.

Er halte kurzfristig zwar höhere Strom- und Gaspreise für möglich, teile aber die heute von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) formulierte Einschätzung, „dass sie sich mit Blick auf den Weltmarkt mittelfristig wieder einpendeln“. Die Energieversorgung in Deutschland und somit auch in Brandenburg beruhe bereits auf einem Energiemix, sagte der Minister. „Russland ist aktuell der wichtigste Gaslieferant für Deutschland, andere Möglichkeiten mehr zu nutzen ist jetzt umso dringlicher.“ Deutschland sei aber auch eingebunden in die europäische Gesamtversorgung.

Senator erwartet weitere Erosion des Berliner Russland-Geschäfts

14.08 Uhr: Der russische Krieg gegen die Ukraine wird nach Einschätzung des Senats den Berliner Handel mit Russland weiter bremsen. „Viele Berliner Unternehmen haben sich in den vergangenen zehn Jahren vom Handel mit Russland zurückgezogen, nachdem sich die Rahmenbedingungen deutlich verschlechtert hatten“, teilte Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos) mit.

„Die derzeitige Zuspitzung der Krise wird diese Erosion vermutlich beschleunigen“, erwartet der Politiker. Sobald sich die Folgen des Konflikts und der Sanktionen besser einschätzen lassen, wolle er mit betroffenen Firmen ins Gespräch kommen, gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer und Wirtschaftsfördergesellschaft Berlin Partner.

Die Eskalation in der Ukraine schade allen Beteiligten, betonte Schwarz. „In erster Linie den Menschen in der Ukraine, aber auch wir in Deutschland werden sicherlich die Folgen dieses Vertrauensbruchs spüren.“ Die Auswirkungen auf die Berliner Wirtschaft seien noch nicht absehbar. „Direkt wäre Berlin von einem Handelskonflikt vermutlich kaum betroffen“, erklärte der Senator.

Er verwies darauf, dass Russland mit einem Anteil von 2,8 Prozent der Berliner Exporte nur noch auf Platz 11 der Ausfuhrländer stehe. Vor allem Pharmaprodukte und Maschinen gehen aus Berlin dorthin. Von den Berliner Einfuhren kommen nach der amtlichen Statistik 0,3 Prozent aus Russland - darunter sind chemische Erzeugnisse, Erdöl und Erdgas, elektrische Ausrüstungen und Maschinen.

Zu den wichtigsten Handelspartnern Berlins zählen Nachbarländer wie Polen und Frankreich, ebenso die USA und China. Berlins Handel mit Russland war im vergangenen Jahrzehnt deutlich geschrumpft.

Ursache waren nicht allein die Beschränkungen, die die EU 2014 verhängte, nachdem Russland die ukrainische Halbinsel Krim annektiert hatte. Berliner Unternehmen machten zwischenzeitlich auch strukturelle Probleme der russischen Wirtschaft dafür verantwortlich, etwa einen Wertverfall des Rubels und protektionistische Tendenzen in einigen russischen Branchen. Die Ukraine folgt auf der Rangliste der Berliner Handelspartner noch deutlich später.

Hertha BSC zu Konflikt um Ukraine: „Gedanken bei Menschen vor Ort“

14.06 Uhr: Fußball-Bundesligist Hertha BSC Berlin hat nach dem russischen Angriff Solidarität und Mitgefühl mit den Menschen in der Ukraine ausgedrückt. „Wir sind betroffen und erschüttert von einem Krieg mitten in Europa“, hieß es am Donnerstag vom Verein bei Twitter. „2017 durften wir die #Ukraine selbst besuchen. Im Ausweichspielort Lwiw haben wir einen groben Einblick bekommen, wie die Konfliktsituation die Bevölkerung beeinträchtigt. Unsere Gedanken sind bei den Menschen vor Ort“, hieß es weiter. Dazu stellte der Club ein Foto vom in den ukrainischen Landesfarben angestrahlten Brandenburger Tor.

Auch Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic drückte den Menschen in der Ukraine sein Mitgefühl aus. „Ich denke immer an die, die mit der Sache wenig zu tun haben, und dann in Mitleidenschaft gezogen werden. Die Menschen, die einfach nur ihr Leben in Freiheit leben wollen“, sagte er. „Krieg ist immer Mist, absolut.“ Die Deutsche Fußball Liga hatte den russischen Angriff zuvor „auf das Schärfste“ verurteilt.

Friedensflagge vor dem Bezirksamt von Charlottenburg-Wilmersdorf

Foto: Charlotte Bauer

14.04 Uhr: Als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine hisste das Bezirksamt von Charlottenburg-Wilmersdorf vor dem Rathaus eine Friedensflagge.

Brandenburger Tor leuchtet am Abend wieder in ukrainischen Nationalfarben

Das Brandenburger Tor leuchtet in den Nationalfarben der Ukraine.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

13.58 Uhr: Als Zeichen der Solidarität soll am Abend das Brandenburger Tor erneut in den Farben der ukrainischen Flagge angestrahlt werden, kündigte die Senatskanzlei auf Twitter an.

SPD-Fraktion: Berlin steht an der Seite der Ukraine

13.54 Uhr: Berlin steht an der Seite der Ukraine, versicherte die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Melanie Kühnemann-Grunow am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. „Berlin steht ein für die Ukraine als freies, souveränes Land“, sagte sie bei der Plenarsitzung. „Heute zeigen wir unsere Solidarität mit den Menschen in der Ukraine.“ Die Invasion russischer Truppen in ukrainisches Territorium sei durch nichts gerechtfertigt, sagte die Abgeordnete. „Es ist nicht auszumalen, welche Angst die Ukrainerinnen und Ukrainer gerade aushalten müssen.“

Von Berlin gehe ein Wunsch an die Bundesregierung aus, weiter auf Diplomatie und zivile Konfliktlösung zu setzen. Kühnemann-Grunow sagte, die Position der Bundesregierung keine Waffen in die Region zu schicken, sei richtig. „Berlin steht bereit, wenn es darum geht, auch Geflüchtete aufzunehmen“, sagte die SPD-Politikerin.

Linke-Fraktion fordert Hilfe für Flüchtlinge aus Ukraine

13.51 Uhr: Die Linke-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus hat gefordert, sich auf die Ankunft von Flüchtlingen aus der Ukraine vorzubereiten. „Hunderttausende sind jetzt von diesem Krieg und von Vettreibung bedroht“, sagte die Linken-Abgeordnete Franziska Brychcy am Donnerstag bei der Plenardebatte zum russischen Angriff auf das Nachbarland. Es sei wichtig, dass Berlin ein sicherer Hafen für diese Menschen sei, forderte Brychcy.

Das gelte auch für Kriegsdienstverweigerer aus Russland und der Ukraine. Es seien bei der Aufnahme der Flüchtlinge gemeinsame Kraftanstrengungen von Bund und Ländern nötig. Brychcy forderte außerdem, es dürfe keine Abschiebungen mehr nach Russland, in die Ukraine, Belarus und Moldawien geben.

Alltägliches Geschäft geht bei Gazprom Germania in Berlin weiter

13.50 Uhr: Während die Nachrichten des Angriffs von Russland auf die Ukraine um die Welt gehen, geht an der Gazprom Germania in Berlin das alltägliche Geschäft weiter. Hinter dem Empfang telefoniert eine Frau und Mitarbeiter sind in dem Gebäude zu sehen. Auch rund um den Boulevard Unter den Linden gibt es abseits der Demonstration am Brandenburger Tor nur wenige Anzeichen der Solidarität. Die Menschen sind auf dem Weg von Termin zu Termin oder treffen sich zum Mittagessen.

Am Checkpoint Charlie, in der Nähe der deutschen Gazprom-Dependance, blockierten Aktivsten später kurzzeitig die Kreuzung. Sie zeigten Schilder wie „Gasimporte finanzieren Krieg“.

Blockade nahe der Gazprom-Zentrale, am Checkpoint Charlie in Berlin#StandWithUkraine



Auf den Schildern der Rebels steht u.a. „Gasimporte finanzieren Krieg“ - das war auch vor heute schon fakt.

Russische Aktivisten fordern schärfste Konsequenzen für Russland

13.45 Uhr: Russische Aktivisten des Netzwerks „Demokrati-Ja“ fordern nach dem militärischen Angriff auf die Ukraine schärfste Konsequenzen für Russland. „Russland ist nicht gleich Putin“, sagte die Aktivistin Natascha Ivanova der Berliner Morgenpost. Die von der EU angekündigten Sanktionen sollten schnellstmöglich angewendet werden. „Es muss weh tun“, sagt sie. „Man muss die Folgen für diesen Krieg in Russland spüren.“

Ivanova hofft, dass der Krieg Putin-Gegner in Russland dazu bewegt, sich dem Regime zu widersetzen. „Ich bin überzeugt, dass mindestens die Hälfte der russischen Bevölkerung gegen Putin ist“, sagt sie. „Wenn das halbe Land auf die Straße geht und sich wehrt, sich kollektiv gegen die Angst vor Repressionen stellt, würde das etwas bewirken.“

Ivanova fordert, dass Deutschland die Ukraine im Krieg gegen Russland unterstützt, auch mit Waffen. „Die Ukraine muss sich wehren können“, sagte sie. „Demokrati-Ja“ will am Nachmittag vor der russischen Botschaft demonstrieren. Im April 2021 hatte das Netzwerk in einem einmonatigen Protestcamp vor der Botschaft auf die Verfolgung Kremlkritiker aufmerksam gemacht.

Polizei sperrt russische Botschaft und das Russische Haus ab

Polizeipräsenz vor dem Russischen Haus.

Foto: Julian Würzer

13.35 Uhr: Die Berliner Polizei hat auf Situation in der Ukraine reagiert und auch in Berlin Maßnahmen getroffen. So sind relevante Objekte wie die russische Botschaft weiträumig abgesperrt worden. Allerdings auch vor dem Russischen Haus an der Friedrichstraße ist eine zusätzliche Streife eingesetzt.

Russische Invasion in die Ukraine: Demonstration vor Bundeskanzleramt

13.17 Uhr: Die Demonstranten wollen um 14 Uhr vor das Bundeskanzleramt ziehen. Die Kundgebung wurde unter dem Titel "Sanktionen gegen Russland, Frieden für Ukraine" mit 500 Teilnehmern angemeldet. Um 17 Uhr ist erneut das Brandenburger Tor Ort einer Kundgebung mit 300 angemeldeten Teilnehmern und dem Titel "Stoppt Putin, stoppt den Krieg".

Am Dienstagabend hatte es bereits eine Demonstration vor der russischen Botschaft gegeben. 600 Menschen protestierten - deutlich mehr als angemeldet waren. Unter den Teilnehmern waren die SPD-Chefin Saskia Esken und der Berliner Kultursenator Klaus Lederer (Linke). Für Freitagnachmittag rief die Linke zu einer Friedensdemonstration am Rosa-Luxemburg-Platz in Mitte auf.

Viele Menschen bei der Demo am Brandenburger Tor

13.02 Uhr: Am Vormittag fand eine erste Demonstration vor dem Brandenburger Tor statt. Bei der Polizei angemeldet waren nur 50, doch es kamen weit mehr Menschen zu der Kundgebung. Die Teilnehmenden waren tief erschüttert und brachten ihre Solidarität zum Ausdruck. „Stand with Ukraine“, riefen sie und hielten ukrainische Flaggen hoch.

Unter den Demonstranten sind auch viele Ukrainerinnen und Ukrainer. Es fließen Tränen, weil sie nicht fassen können, was in der Nacht zu Donnerstag geschehen ist. Igor M. gehört zu denjenigen, die ihre Betroffenheit am Brandenburger Tor ausdrücken. Er sagt, es sei ein Schock gewesen. Seine Eltern sowie die seiner Mutter seien noch in Lwiw in der Ukraine. Er habe kurz Kontakt aufnehmen können, allerdings sei die Verbindung sehr schlecht, so M. Seine Eltern hätten von einem Raketenangriff berichtet. Sein Vater habe sich freiwillig zum Militäreinsatz gemeldet. Auch er selbst überlegt, in die Ukraine zu fliegen und sein Land zu verteidigen.

„Es gibt keinen Weg zurück, entweder sterben wir oder gewinnen“, sagt Igor M. „Aber wenn wir nicht kämpfen, wäre das als geben wir das Land Adolf Hitler.“ Auch Deutsche wie Jan U. zeigen ihre Solidarität mit der Ukraine. „Wir haben diese Bedrohung Russlands einfach nicht sehen wollen.“

Die Menschen sind tieferschüttert, sorgen sich um ihre Familien in der Ukraine. Viele weinen.

Foto: Reto Klar/FFS

Maria* wurde am Donnerstag um 5 Uhr durch eine SMS ihrer Mutter geweckt. „Sonnenschein, der Krieg ist gestartet“. Maria*, die aus Angst vor staatlichen Repressionen ihren richtigen Namen nicht veröffentlichen will, sagt, sie habe sich total hilflos gefühlt. Ihre Familie, ihr Bruder, sie alle leben im Osten des Landes. Ihre Mutter berichtete, so Maria weiter, dass sie Raketenangriffe und Bombeneinschläge gehört habe. Ihre Eltern würden versuchen, in ein Sommerhaus der Familie im Westen der Ukraine zu gelangen. „Ich weiß aber nicht einmal, ob sie aus der Stadt rauskommen“, sagt Maria. „Ich hoffe, sie überleben einfach.“

Eine Rednerin auf der Bühne spricht von politischem Versagen des Westens. Sie kritisiert auch die Reaktionen von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne). „Wir brauchen keine Pakete, sondern sofortige Sanktionen“, sagt die Sprecherin. Die Menschen vor dem Brandenburger Tor klatschen und zeigen Schilder wie „Stop Putin“ oder „Donbas is Berlin“. Immer wieder hört man unter den Teilnehmenden der Demonstration, wie diese Putin mit Hitler vergleichen.

Die russische Botschaft Unter den Linden in Mitte ist weiträumig für Fußgänger abgesperrt. Mannschaftsbusse der Polizei sowie eine Umzäunung stehen vor dem Gebäude. Auch hier haben sich Demonstranten versammelt, die sich solidarisch mit der Ukraine zeigen, und Ukraine-Flaggen und Schilder hochhalten.

Vor der russischen Botschaft in Berlin habe sich ebenfalls Demonstranten versammelt. Eine junge Frau hält ein Schild mit der Aufschrift "Idioten" hoch.

Foto: Julian Würzer

Lufthansa setzt alle Flüge in die Ukraine aus - auch Flughafen BER betroffen

Die Lufthansa setzt alle Flüge in die Ukraine bis zum 26. März aus. Betroffen ist auch der Flughafen BER, dort bietet Lufthansa Flüge nach Kiew an. Der Konzern hatte bereits seit Montag seine Flüge nach Kiew und Odessa gestrichen. Seit dem heutigen Donnerstag gilt das auch für die Verbindung nach Lwiw. Generell finden derzeit keine Überflüge im ukrainischen Luftraum statt.

Foto: Julian Würzer

Franziska Giffey: Angriff auf die Ukraine hat auch Folgen für Berlin

Berlin muss sich nach Einschätzung der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) auf Flüchtlinge aus der Ukraine einstellen. "Der Angriff auf die Ukraine ist eine furchtbare Entwicklung, die weitreichende und gravierende Auswirkungen auf die Ukraine und den Frieden in Europa haben wird", sagte Giffey am Donnerstag.

Die Menschen in Berlin sind tief erschüttert.

Foto: Reto Klar/FFS

"Auch in Berlin müssen wir uns auf die Folgen einstellen. Menschen werden vor den kriegerischen Auseinandersetzungen fliehen und auch in Berlin ankommen", so die SPD-Politikerin. "Ich habe alle Senatsmitglieder gebeten, für ihr Ressort eine Abschätzung der Folgen und Handlungsnotwendigkeiten vorzunehmen und erste Vorbereitungen zu treffen."

Gemeinsam mit der Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales, Katja Kipping (Linke), werde geprüft, wie Berlin sich auf die Ankunft vieler geflüchteter Menschen vorbereiten und Notunterkünfte bereitstellen könne. "Spätestens in der nächsten Senatssitzung am kommenden Dienstag wird es eine Beschlussfassung über weitere einzuleitende Schritte geben", sagte Giffey. "Wir stimmen uns mit dem Bund und den anderen Bundesländern über das weitere Vorgehen ab."

Senatorin Bettina Jarasch: Berlin bereitet sich auf Flüchtlinge vor

Auch Verkehrssenatorin und Bürgermeisterin Bettina Jarasch (Grüne) hält eine große Zahl ukrainischer Flüchtlinge für möglich. „Unsere Aufgabe als Senat und unsere Aufgabe hier im Abgeordnetenhaus ist es, dass wir uns vorbereiten auf das, was kommen wird in den nächsten Wochen“, sagte Jarasch am Donnerstag bei der Plenarsitzung des Landesparlaments. „Und ich kann Ihnen sagen, der Berliner Senat ist bereits dabei, sich vorzubereiten. Wir sind in Gesprächen mit der Bundesregierung für die Aufnahme von Menschen, die jetzt aus der Ukraine fliehen werden“, so die Senatorin. „Wir wissen noch nicht, welche Dimension dieses Fluchtgeschehen haben wird, aber es kann eine große Dimension annehmen“, sagte Jarasch.

"Die Krim gehört zur Ukraine": Demonstranten erinnern an den Konflikt um die Krim.

Foto: Reto Klar/FFS

Daneben gebe es auch bereits Gespräche über die Sicherheit der Energieversorgung mit der Bundesregierung, sagte die Grünen-Politikerin. „Es gibt einen Notfallplan.“ Noch mehr als vorher sei es richtig, dass Deutschland unabhängig werden müsse von Importen von Gas und Öl, sagte Jarasch, die im Plenum für den Senat als Vertreterin der Regierenden Bürgermeisterin Stellung nahm. Franziska Giffey (SPD) war in der vergangenen Woche positiv auf Corona getestet worden und nahm am Donnerstag nicht an der Plenarsitzung teil.

Berlin steht an der Seite der Ukraine, versicherte auch die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Melanie Kühnemann-Grunow am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. „Berlin steht ein für die Ukraine als freies, souveränes Land“, sagte sie bei der Plenarsitzung. „Es ist nicht auszumalen, welche Angst die Ukrainerinnen und Ukrainer gerade aushalten müssen.“ Kühnemann-Grunow sagte, die Position der Bundesregierung keine Waffen in die Region zu schicken, sei richtig. „Berlin steht bereit, wenn es darum geht, auch Geflüchtete aufzunehmen“, sagte die SPD-Politikerin.

Sebastian Czaja: Russische Invasion ist ein " Weckruf für die strategische Orientierung"

Sebastian Czaja, Vorsitzender der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin, sagte zum militärischen Angriff auf die Ukraine, dass heute "ein entsetzlicher Tag für Europa und die Welt" sei. Die Angriffe auf die Ukraine seien ein klarer Völkerrechtsbruch und durch nichts zu rechtfertigen.

"Die Menschen in der Ukraine brauchen unsere uneingeschränkte Solidarität. Wir stehen in der Pflicht, der Aggression in der Ukraine mit einem starken demokratischen Bündnis der Europäischen Union entgegenzutreten. (...) Wir stehen an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer, die für ihr Land nichts anderes als Frieden und Freiheit wollen." Der russische Einmarsch in die Ukraine sei aber auch ein Weckruf für die strategische Orientierung, Rohstoff-, Außen- und Sicherheitspolitik Deutschlands, Europas und seiner Verbündeten, so Czaja.

Zu abhängig von russischem Gas: Ministerpräsident Woidke kritisiert Kohleausstieg 2030

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hält nach dem russischen Angriff in der Ukraine eine Prüfung des früheren Kohleausstiegs für sinnvoll. „Ich glaube auch, dass es gut ist, wenn wir uns in diesem Jahr noch Gedanken machen, ob auch vor dem Hintergrund die Zeitschiene für den Kohleausstieg 2030 real ist“, sagte Woidke am Donnerstag in Potsdam. Dazu habe Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) eine Analyse angekündigt. Woidke sagte, Deutschland sei in der Energieversorgung ein Stück weit von Russland abhängig „und damit auch ein Stück weit erpressbar“. Es gehe darum, für möglichst große Unabhängigkeit in der Energieversorgung zu sorgen und für „vernünftige Energiepreise“. Woidke verurteilte den russischen Angriff auf die Ukraine als Aggression und versicherte den Menschen in der Ukraine seine Solidarität. „Herr Präsident Putin, stoppen Sie sofort diese Aggression in der Ukraine!“, so Woidke

Brandenburg zur Aufnahem ukrainischer Flüchtlinge bereit

Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke rief zu Augenmaß und Besonnenheit auf. „Dialog muss wieder möglich werden“, sagte sie. „Ein militärischer Angriff ist niemals gerechtfertigt.“ SPD-Fraktionschef Daniel Keller appellierte, Ukrainer und Ukrainerinnen wenn notwendig in Brandenburg aufzunehmen, medizinische Hilfe zu leisten und mitzuhelfen, dass Verhandlungen möglich würden. Der AfD-Fraktionsvorsitzende Hans-Christoph Berndt sagte: „Hilfe für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine unterstützen auch wir.“

Die slawische Minderheit der Sorben in der Lausitz sieht für den Angriff Russlands auf die Ukraine keinerlei Rechtfertigung.„Für uns Sorbinnen und Sorben ist besonders schmerzlich, dass hier die Armee eines slawischen Staates ein anderes slawischen Land überfällt und mit Gewalt überzieht“, sagte Dawid Statnik, Vorsitzender des Bundes Lausitzer Sorben (Domowina), am Donnerstag in Bautzen

