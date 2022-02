Giffey: Angriff auf die Ukraine hat auch Folgen für Berlin

Russland hat die Ukraine angegriffen. Berlins Regierungschefin Franziska Giffey will prüfen, welche Folgen die Eskalation auch für die Stadt haben wird: "Menschen werden vor den kriegerischen Auseinandersetzungen fliehen und auch in Berlin ankommen."

Berlin muss sich nach Einschätzung der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) auf Flüchtlinge aus der Ukraine einstellen. "Der Angriff auf die Ukraine ist eine furchtbare Entwicklung, die weitreichende und gravierende Auswirkungen auf die Ukraine und den Frieden in Europa haben wird", teilte Giffey der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag mit.

"Auch in Berlin müssen wir uns auf die Folgen einstellen. Menschen werden vor den kriegerischen Auseinandersetzungen fliehen und auch in Berlin ankommen", so die SPD-Politikerin. "Ich habe alle Senatsmitglieder gebeten, für ihr Ressort eine Abschätzung der Folgen und Handlungsnotwendigkeiten vorzunehmen und erste Vorbereitungen zu treffen."

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gemeinsam mit Sozialsenatorin Katja Kipping werde geprüft, wie Berlin sich auf die Ankunft vieler geflüchteter Menschen vorbereiten und Notunterkünfte bereitstellen könne. "Spätestens in der nächsten Senatssitzung am kommenden Dienstag wird es eine Beschlussfassung über weitere einzuleitende Schritte geben", teilte Giffey mit. "Wir stimmen uns mit dem Bund und den anderen Bundesländern über das weitere Vorgehen ab."

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte zuvor einen Militäreinsatz des russischen Militärs in den Regionen Luhansk und Donezk offiziell angeordnet.

"Mich schockiert das sehr. Ich sehe das mit größter Sorge", sagte Giffey dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). Sie hätten ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine gesetzt. Das Brandenburger Tor hatte am Mittwochabend in den ukrainischen Nationalfarben geleuchtet. Es sei eine sehr besorgniserregende Situation, sagte Giffey. Sie müssten nun schauen, welche Auswirkungen das auch für Berlin habe, etwa auch auf die Energieversorgung.

© dpa-infocom, dpa:220224-99-264340/3