Brandenburger Corona-Inzidenz weiter gesunken

Potsdam. In Brandenburg ist die Corona-Inzidenz weiter gesunken. Nach Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) lagen die Ansteckungen innerhalb einer Woche je 100.000 Einwohner bei 1455,8. Am Mittwoch betrug die Sieben-Tage-Inzidenz noch 1544,6. Der Bundesdurchschnitt lag am Donnerstag bei 1265.

Der Landkreis Prignitz ist der einzige Landkreis in Brandenburg mit einem Wert von über 2000: mit 2571,8 liegt er an der Spitze. Am niedrigsten ist die Inzidenz im Landkreis Oberspreewald-Lausitz mit einer Inzidenz von 906,9.

Bei der Lage in den Kliniken zeichnet sich weiter leichte Entspannung ab. Der Anteil der belegten Intensivbetten mit Covid-19-Patienten ging von von 10,1 am Vortag auf 9,6 zurück. Die Warnampel schaltete in diesem Bereich Gelb auf Grün. Im gelben Bereich liegt dagegen noch die Zahl neuer Krankenhauspatienten mit Covid-19 je 100.000 Einwohner in einer Woche. Sie sank von 4,78 am Mittwoch auf 4,74 wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Aktuell werden 701 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung in Kliniken behandelt, davon sind 69 auf Intensivstationen, hiervon müssen mit Stand Mittwoch 52 beatmet werden.

In Brandenburg wurden am Donnerstag 6890 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Am Mittwoch waren es noch 7714 Neuinfektionen. Die Zahl der Toten stieg um 7 auf 5166.

