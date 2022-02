Berliner Behörden können Encrochat nicht knacken

Berlin. Die Berliner Strafverfolgungsbehörden seien nicht in der Lage, Verschlüsselungssoftware wie den Kryptodienst „Encrochat“ zu knacken. Das sagte Generalstaatsanwältin Margarete Koppers am Mittwoch im Rechtsausschuss des Abgeordnetenhauses. Sie sei nicht optimistisch, „dass wir ähnlich agieren können“ wie die französischen Behörden. Mit welchen Verfahren die Behörden des Nachbarlands vorgingen, sei nicht bekannt, so Koppers weiter. Sie bekannt zu geben, würde sie unbrauchbar machen und bedeuten, „sie gleich in die Tonne zu kloppen“, so die Behördenchefin weiter.

Encrochat war ein Kryptierungsdienst für Mobiltelefone, mit dem sich vor allem Kriminelle ausgetauscht haben. Darin sollen sie teils offen ihre Geschäfte etwa mit Waffen, insbesondere aber mit Drogen besprochen haben. Der Dienst wurde mitunter als „Whatsapp der organisierten Kriminalität“ bezeichnet.

Anfang 2020 gelang es niederländischen und französischen Diensten, einen Server zu hacken und über Wochen mitzulesen. Insgesamt gelangten die Fahnder an Millionen Daten von mehr als 32.000 Kunden des Dienstes. Ein Teil davon ging über das Bundeskriminalamt (BKA) an die Strafverfolgungsbehörden der Länder und damit auch an das Berliner Landeskriminalamt (LKA).

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Encrochat: Berliner Staatsanwaltschaft führt 147 Verfahren

Derzeit laufen laut Generalstaatsanwältin Koppers vor Berliner Gerichten zwei Verfahren mit Encrochat-Bezug – unter anderem gegen den Intensivtäter Nasser Remmo, der wegen des Handels mit Kriegswaffen angeklagt ist. In sechs weiteren Fällen sei Anklage erhoben worden. Insgesamt behandele die Staatsanwaltschaft derzeit 147 Verfahren, so Justizsenatorin Lena Kreck (Linke). Mit rund 400 Anklagen werde insgesamt gerechnet.

Zwei Millionen Euro habe man durch Arreste gesichert und davon bereits 1,25 Millionen tatsächlich beigetrieben, sagte Koppers. Dazu würden Sachwerte in der Höhe von 300.000 Euro gehören – darunter „nicht sehr wertvolle“ Grundstücke, Autos, Kleidung oder Uhren.

Um dem gerecht zu werden, hat bereits Krecks Vorgänger Dirk Behrendt (Grüne) dem Berliner Landgericht fünf neue Strafkammern zugesichert. Drei davon nahmen bereits am 1. Januar die Arbeit auf, die übrigen beiden sollen laut Kreck am 1. Juni folgen. Auch die Staatsanwaltschaft bekam eine neue Abteilung.

Encrochat führt zu „Überangebot“ an Beweismitteln

Die Encrochat-Daten stellen auch die Polizei vor immense Herausforderungen. Einen Großteil der 1,6 Millionen Datensätze, die an deutsche Behörden gingen, habe man noch gar nicht ausgewertet, sagte der Vizechef des Berliner LKA Stefan Redlich im Ausschuss. „Wir haben zur Zeit ein Überangebot an Beweismitteln, wo wir sie früher gesucht haben.“ Das LKA würde die Daten nach Priorität abarbeiten, wobei an erster Stellen Delikte mit Waffen und gegen das Leben behandelt würden.

Der Bereich des sogenannten „Cybercrime“ habe für das LKA eine zunehmend wichtigere Bedeutung, so Redlich weiter. Aus dem Dienst „Sky ECC“ würden weitere Daten beim BKA vorliegen. „Digitalisierung ist ein Schutz für Täter, aber auch ein Fluch, wenn große Datenmengen für Behörden plötzliche offen liegen.“

Entsprechend habe man zuletzt Personal aus anderen Bereichen wie Taschen- oder Kfz-Diebstahl abgezogen. Dabei sei allerdings nichts liegen geblieben, da in diesen Bereichen coronabedingt ein Rückgang der Fälle zu verzeichnen gewesen sein.