Live-Talk: Unternehmen stellen sich vor

Energiewende durch Wasserstoff: Unternehmertreffen beim VBKI - in Kooperation mit der Berliner Morgenpost.

Ein Wasserstoff-Tank an einer H2-Tankstelle am Ostbahnhof in Berlin.

Energiewende durch Wasserstoff: „s-H2 – Sustainable Hydrogen GmbH“ – so lautet der Name des Unternehmens, das Jörg Buisset in Berlin gegründet hat.

Aber was genau ist das Geschäftsmodell? Diese und viele andere Fragen beantwortet der promovierte Physiker Buisset beim Unternehmertreffen des Vereins Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI), das am Donnerstag von 12.30 bis 14 Uhr in Kooperation mit der Berliner Morgenpost stattfindet.

Gilbert Schomaker, stellvertretender Chefredakteur der Berliner Morgenpost, begrüßt die Gäste, die VBKI-Geschäftsführerin Claudia Große-Leege moderiert.

Anmeldungen sind kostenfrei noch kurzfristig hier möglich.