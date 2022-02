Die Produzentin Regina Ziegler schaut in die Kamera.

Film Filmproduzentin Ziegler denkt oft an ihren verstorbenen Mann

Hamburg/Berlin. Filmproduzentin Regina Ziegler ("Weissensee") denkt oft an ihren 2015 verstorbenen Mann Wolf Gremm. "Wolf und ich haben 44 Jahre miteinander verbracht, natürlich hat es auch mal gekracht, wir hatten Haare auf den Zähnen, beide. Aber ich habe so wunderschöne Erinnerungen an ihn, dass ich oft denke, er ist noch da", sagte die 77-Jährige dem "Spiegel". "Wenn ich den Kamin anhabe und die Wärme des Feuers spüre, habe ich das Gefühl einer besonderen Nähe zu Wolf."

Gremm erlag im Juli 2015 einer Krebserkrankung. An diesem Samstag (26. 2.) wäre er 80 Jahre alt geworden. Ziegler zeigte sich dankbar, dass sie dabei war, als er starb. "Ich durfte erleben, dass Wolf in meinen Armen eingeschlafen ist. Das möchte ich nicht missen", sagte sie.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In der Zeit seiner Erkrankung hätten sie beide "verrückte Sachen gemacht", so Ziegler. "Wir haben nachts Humphrey-Bogart-Filme geguckt oder morgens um vier Spaghetti gekocht." Sie habe alles gemacht, was ihm wichtig war.

Den Geburtstag ihres Mannes will Ziegler im Berliner Kino filmkunst 66 begehen, das ihr und ihrer Tochter Tanja gehört. Dort läuft am Samstag Gremms Verfilmung von Erich Kästners Roman "Fabian".

© dpa-infocom, dpa:220223-99-255497/2