Berlin bereitet sich auf Flüchtlinge aus der Ukraine vor

In Berlin arbeitet die Senatsverwaltung für Soziales und Integration an einem Lagebild und ermittelt die möglichen Szenarien bezüglich der zu erwartenden Fluchtbewegungen. „Darum kümmert sich jetzt der reguläre Krisenstab“, sagte ein Sprecher der Senatorin Katja Kipping (Linke). Migrationsforscher erwarten je nach der Wucht einer befürchteten russischen Invasion in die Ukraine zwischen 5000 und 70.000 Flüchtlinge aus der Ukraine, die nach Berlin kommen könnten. Das würde die Aufnahmekapazitäten in der Hauptstadt überlasten.

Schon vor einer Eskalation in Osteuropa war das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) dabei, wegen steigender Geflüchtetenzahlen zusätzliche Kapazitäten aufzubauen. Im ersten Quartal könnten bis zu 1500 Plätze dazu kommen, unter anderem in zuletzt ungenutzten Containerdörfern, die nun reaktiviert werden. Zusätzlich könnten Notunterkünfte entstehen, etwa in der Spandauer Schmidt-Knobelsdorf-Kaserne, wo schon 2015/16 Menschen untergebracht waren.

Senatorin Kipping: Der russische Einmarsch ist ein offener Völkerrechtsbruch

Senatorin Kipping ist in ihrer Bewertung der Lage sehr klar: „Der russische Einmarsch in die Ukraine ist ein offener Völkerrechtsbruch mit gravierenden Folgen. Für die Menschen in der Ukraine und in Russland, aber auch für uns in Europa“, sagte sie der Berliner Morgenpost. Der Konflikt in der Ukraine könne auch eine „enorme Fluchtbewegung“ zur Folge haben.

Deutschland sollte sich darauf einstellen, dass „wir in absehbarer Zeit auch hier humanitäre Aufnahmekapazitäten bereitstellen“ müssten. Dafür brauche es eine parteienübergreifende Kraftanstrengung. „Die Bundesregierung ist gefordert, möglichst schon jetzt vorausschauend tätig zu werden und hier koordinierend zwischen den Bundesländern zu handeln“, sagte Kipping und wiederholte damit ihre Forderung vom Vortag.

