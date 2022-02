Stürme haben Schäden an Berlins Wohnhäusern hinterlassen

Die drei Sturmtiefs haben in Berlin nicht nur viele Bäume entwurzelt, sondern auch Dächer abgedeckt – hier das Dach der Charité-Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde in der Aßmannshauser Straße in Wilmersdorf.

Berlin. Durch die drei Sturm-Tiefs der vergangenen Tage wurden nicht nur in den Berliner Wäldern und Parks zahlreiche Bäume entwurzelt oder umgeknickt. Die Orkane hinterließen auch an den zahlreichen Gebäuden schwere Schäden. Betroffen sind, als große Immobilienbesitzer, vor allem auch die sechs landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, die zusammen rund 323.000 in Berlin bewirtschaften. Noch lassen sich die Schäden nicht genau beziffern. Aber schon die vorläufige Bilanz liegt im höheren sechsstelligen Bereich, wie eine Abfrage bei den Unternehmen durch die Berliner Morgenpost ergeben hat.

So meldet die WBM insgesamt rund 60 Schäden an Gebäuden, die vor allem durch umgefallene Bäume mit einer Schadenshöhe von rund 114.000 Euro brutto registriert worden seien. "Wir sind wirklich noch voll mit der Erfassung und Bearbeitung der Schäden beschäftigt", sagt Sprecher Christoph Lang.

So sei u.a. an der Almstadtstraße in Mitte eine Mauer zum Nachbargrundstück durch den Sturm eingestürzt. "Wir schätzen den Schaden vorläufig für die Erneuerung der Mauer auf ca. 40.000 Euro. Hier war das THW zur Sicherung tätig, diverse Fahrzeuge wurden beschädigt. Ob hier noch Kosten auf unsere Gebäude/Haftpflicht-Versicherung zukommen können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen", so Lang. Die rund 33.000 Mietwohnungen der WBM sind vor allem in den Bezirken Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg und Spandau.

Großschäden an drei Flachdächern

Auch bei der Gesobau liegt mittlerweile eine erste Schadensbilanz vor. An Sachschäden wurden vom 15. bis 22. Februar 2022 infolge der Stürme vor allem Kleinschäden gemeldet, berichtet Sprecherin Birte Jessen. vorrangig ging es dabei um die Reparatur kleinerer Dachschäden sowie die Beseitigung umgestürzter oder angebrochener Bäume und Äste. Durch die 59 Meldungen seien aber nach ersten Schätzungen schon etwa 44.000 Euro aufzubringen, so Jessen weiter. Doch es gab auch Großschäden an drei Flachdächern, deren Reparatur werde auf 55.000 Euro veranschlagt. „Glücklicherweise sind nach unserer Kenntnis keine Personen zu Schaden gekommen“, sagt die Sprecherin. Die kommunale Gesobau vermietet rund 45.000 Wohnungen, die meisten davon im Märkischen Viertel in Reinickendorf.

Auch die Stadt und Land ist dabei, sich einen ersten Überblick über die Gesamtschäden zu verschaffen. An rund zehn Standorten (Altglienicke, Lankwitz, Buckow, Alt Treptow, Neukölln, Johannisthal und Marzahn-Hellersdorf) gab es nach Auskunft von Sprecherin Anja Liebramm zu Sturmschäden. „Beschädigte Wellblechdache, kleinere und größere Schäden an Dachflächen, Schaden an Photovoltaikanlagen, entwurzelte Bäume und abgetragene Ziegel“, seien es vor allem gewesen, listet die Sprecherin auf. Die Gebäude seien mittlerweile gesichert worden und würden aktuell noch dokumentiert. Zur Schadenshöhe könne man daher noch nichts sagen, so Liebramm weiter.

Bei der Degewo hinterließen Ylenia, Zeynep und Antonia „in der Mehrzahl zu leichten bis mittelschweren Sachschäden durch umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste geführt“, sagt Unternehmenssprecherin Cornelia Freiheit. Vorrangig wurden Dächer in Mitleidenschaft gezogen. So lösten sich zum Beispiel vereinzelt Dachziegel. „Dadurch kam es leider auch zu einem Personenschaden“, berichtet sie. In drei Fällen kam es zu größeren Sachschäden an Dächern im bislang geschätzten sechsstelligen Eurobereich.

80 sturmbedingte Schäden allein bei der Howoge

Die stürmischen Tage haben auch bei der Howoge beträchtliche Spuren hinterlassen. „Insgesamt berichten unsere Kollegen vor Ort von rund 80 sturmbedingten Schäden“, berichtet Sprecherin Sabine Pentrop. An rund 60 Gebäuden seien überwiegend Dächer in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Schäden reichten von einzelnen heruntergefallenen Dachziegeln bis zur kompletten Zerstörung von Dachabdeckungen, umgefallenen Schornsteinen oder abgerissenen Attika- und Balkonverkleidungen.

In rund 40 Fällen handelt es sich um Schäden, die durch umfallende Bäume in den Außenbereichen verursacht worden. Schwerpunkte waren Karlshorst und Hohenschönhausen. Überwiegend hätten die Schäden einen Umfang von unter 5000 Euro; in fünf Fällen liege der Schaden jedoch erheblich darüber. „Wir sind froh und erleichtert, dass es bei Sachschäden geblieben ist“, betont sie.

