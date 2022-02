Berliner Häuser werden wieder teuer verkauft

Berlin. Die Corona-Pandemie und der inzwischen vom Bundesverfassungsgericht gekippte Berliner Mietendeckel haben nur für eine kurze Zurückhaltung auf dem Immobilienmarkt der Hauptstadt gesorgt. Die leichte Kaufzurückhaltung im Jahr 2020 wurde 2021 mehr als deutlich ausgeglichen. „Die Marktteilnehmer und Marktteilnehmerinnen sind zum normalen Marktgeschehen zurückgekehrt“, lautet das Fazit des Berliner Gutachterausschusses. Das bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung angesiedelte Gremium hat am Mittwoch seinen vorläufiger Bericht zum Berliner Immobilienmarkt 2021 vorgelegt – und erneut Rekordwerte festgestellt.

Die Gutachter haben für ihren Bericht rund 27.300 im vergangenen Jahr notariell beurkundete Kauffälle ausgewertet – schon das ist ein neuer Höchststand, denn damit wurden rund 15 Prozent mehr Fälle registriert als im Jahr 2020. In nahezu allen Teilmärkten sind dabei deutliche Preisanstiege von mehr als zehn Prozent zu verzeichnen. Der Geldumsatz ist sogar um 31 Prozent gestiegen und erreicht mit rund 23,8 Milliarden Euro einen neuen Höchstwert.

„Damit wurde auch hier der Umsatzrückgang des Jahres 2020 in Höhe von minus 15 Prozent mehr als deutlich ausgeglichen“, schreiben die Gutachter in ihrem vorläufigen Bericht. Dies sei vor allem auch auf deutliche Anstiege beim Verkauf von Wohn- und Geschäftshäusern zurückzuführen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

22 Prozent mehr Eigentumswohnungen verkauft

Die noch im Jahr 2020 zu beobachtenden Rückgänge bei den durchschnittlichen Kaufpreisen im Bereich der Renditeobjekte, also bei Immobilien, die ein Anleger erwirbt, um sein Vermögen zu vermehren, wurden wieder deutlichen Steigerungen im Jahr 2021 festgestellt. Besonders auffällig dabei der deutlich höherer Geldumsatz bei Wohn- und Geschäftshäusern mit einem Plus von rund 50 Prozent auf.

Besonders gefragt waren auch Eigentumswohnungen in der Stadt, hier wurde mit rund 22 Prozent auf über 18.500 Kauffälle der stärkste Zuwachs verzeichnet. Die dabei erzielten Kaufpreise wird der Gutachterausschuss indes erst in seinem endgültigen Jahresbericht, der im Sommer erscheint, berichten. „Mit der Veröffentlichung des vorläufigen Berichts wollten wir aber schon jetzt für mehr Transparenz am Markt sorgen“, so Reiner Rössler, Vorsitzender des Gutachterausschusses.

Staatssekretärin befürchtet steigende Mieten

„Die Zahlen zeigen, dass es keine anhaltende Marktberuhigung im Immobilienhandel gibt und es notwendig ist, daraus auch Schlüsse für die Mieterstadt Berlin zu ziehen“, kommentierte Ülker Radziwill (SPD), Staatssekretärin für Mieterschutz den Bericht. Der steigende Geldumsatz auch bei Mehrfamilienwohnhäusern könne zu steigenden Mieten führen, befürchtete sie: „ Dem müssen wir durch unser Bündnis für bezahlbaren Wohnraum, dem Wohnungsneubau auf landeseigenen Flächen und durch die Ausnutzung aller gesetzlich zur Verfügung stehenden Instrumente begegnen.“