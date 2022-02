Redmann: Braunkohle wird über 2030 hinaus gebraucht

Potsdam. Die CDU-Fraktion im Brandenburger Landtag setzt sich für einen Fortbestand der Braunkohleverstromung über das Jahr 2030 hinaus ein. "Der Strombedarf wird steigen durch Digitalisierung und E-Mobilität", sagte Fraktionschef Jan Redmann am Mittwoch in der Plenardebatte des Landtags über die steigenden Energiekosten und Versorgungssicherheit. "Wir brauchen die Lausitzer Braunkohle weit über 2030 hinaus und sollten uns auch aus der Nuklearforschung nicht verabschieden", erklärte Redmann. Denn auch angesichts der Eskalation der Lage in der Ukraine dürfe sich Deutschland nicht von den Gaslieferungen aus Russland weiter abhängig machen.

Nach dem Kohlekompromiss ist ein Ausstieg aus der Braunkohle bis zum Jahr 2038 vorgesehen. Die Bundesregierung der Ampel-Koalition strebt aber einen vorgezogenen Ausstieg bis 2030 an.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Redmann forderte zudem angesichts der stark steigenden Energiepreise Maßnahmen der Bundesregierung. "Die Preise für Kraftstoff und Strom sind innerhalb eines Jahres um ein Drittel gestiegen", sagte er. Dadurch würden die Unternehmen und auch die Verbraucher mit mittleren Einkommen besonders belastet, warnte Redmann. Notwendige Gegenmaßnahmen sollten eine Senkung der Stromsteuer, Absenkung der Mehrwertsteuer auf Strom und eine Erhöhung der Pendlerpauschale sein.

Auch der AfD-Abgeordnete Steffen Kubitzki forderte eine Senkung der Abgaben für Energie. Darüber dürfe nun aber nicht mehr diskutiert, sondern dies müsse schnell umgesetzt werden, forderte er.

© dpa-infocom, dpa:220223-99-249929/2