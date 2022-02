Keine Wartezeit mehr für Lehrer aus anderen Bundesländern

Berlin. Verbeamtete Lehrkräfte, die aus einem anderen Bundesland nach Berlin kommen wollen, haben ab sofort keine Wartezeit mehr. Die Senatsbildungsverwaltung möchte auf diesem Weg möglichst zügig weitere qualifizierte Lehrkräfte für Berlin gewinnen. Besonders attraktiv dürfte dieses Angebot für Lehrkräfte sein, die in Berlin leben, aber bisher noch in Brandenburg arbeiten.

Bislang sah die Regelung vor, dass Lehrkräfte von außerhalb mindestens fünf Jahre in einem anderen Bundesland verbeamtet gewesen sein mussten, um als Beamte in den Berliner Schuldienst übernommen zu werden. Damit wollte man dem Phänomen der „Drehtür-Verbeamtung“ entgegenwirken. Das heißt: Angestellte Lehrkräfte sollten nicht für kurze Zeit in ein anderes Bundesland wechseln, dort verbeamtet werden – und dann im Beamtenstatus nach Berlin zurückkehren.

Doch inzwischen ist die Situation eine andere: Berlin hat sich im aktuellen Koalitionsvertrag darauf verständigt, zur Verbeamtung von Lehrkräften zurückzukehren. „Bereits mit diesem ersten Schritt wird die Rückkehr zur Verbeamtung für Berliner Lehrkräfte unumkehrbar“, sagt Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD). „Ende März werden wir dann, wie angekündigt, unseren Zeit- und Maßnahmenplan im Rahmen des 100-Tage-Programms vorstellen. Damit werden wir unseren Lehrkräften tragfähige Angebote unterbreiten und darstellen, wie der weitere Fahrplan für die Verbeamtung von neuen Lehrkräften, aber auch von unseren Bestandslehrkräften genau aussehen wird.“ Das Vorhaben solle nach Angaben der Bildungsverwaltung zügig umgesetzt werden.

„Es ist ein längst überfälliger Schritt"

Arnd Niedermöller, Vorsitzender der Vereinigung der Oberstudiendirektorinnen und Oberstudiendirektoren des Landes Berlin (VOB), begrüßte die Entscheidung. „Es ist ein längst überfälliger Schritt, die Wartezeit für verbeamtete Lehrkräfte abzuschaffen“, sagte er. „Es ist für mich ohnehin nicht nachvollziehbar, wie Berlin sich so lange den Luxus leisten konnte, wechselwillige Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bundesländern abzulehnen, nur weil sie die Frist von fünf Jahren noch nicht erfüllt hatten.“

Der Mangel an Lehrkräften sei mittlerweile derart dramatisch, dass auch schnell weitere Schritte folgen müssten. Es müssten auch deutlich mehr Lehrer ausgebildet werden, so Niedermöller. Seit 2017 scheiden jedes Jahr mehr als 2000 Lehrer aus dem Dienst aus, aber nur knapp 900 Studenten beenden ein Lehramtsstudium mit einem Masterabschluss, der Voraussetzung für den Lehrerberuf ist.