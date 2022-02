Nach Sturmschäden: Weitere Bahnstrecken wieder freigegeben

Braunschweig/Lüneburg/Uelzen. Nachdem es wegen Sturmschäden zuletzt noch Einschränkungen im Zugverkehr gegeben hatte, sind am Mittwoch weitere Bahnstrecken wieder freigegeben worden. Das Unternehmen erixx teilte am Mittwochmorgen mit, dass die Linie der RB47 zwischen Uelzen und Braunschweig wieder vollständig befahrbar sei. Damit seien die letzten sturmbedingten Einschränkungen auf den Strecken des erixx behoben. Auch die Eisenbahngesellschaft metronom nahm mit den Linien RE3 und RB31 die Strecke zwischen Uelzen und Lüneburg wieder in Betrieb. Mit dem Start des Bahnverkehrs am Mittwochmorgen sollen die Züge dort wieder regelmäßig verkehren, teilte metronom am Dienstagabend mit. Es könne allerdings weiterhin zu Verspätungen kommen.

© dpa-infocom, dpa:220223-99-247888/2

