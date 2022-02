Durchwachsenes Wetter in Berlin und Brandenburg

Berlin/Potsdam. Durchwachsenes Wetter und milde Temperaturen erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg in den kommenden Tagen. Laut den Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) beginnt der Mittwoch wechselnd bewölkt mit Windböen und vereinzelt auch stürmischen Böen. Im Laufe des Tages lassen sowohl Wind als auch Wolken nach, am Abend ist der Himmel meist klar. Die Temperaturen liegen zwischen neun und elf Grad.

Am Donnerstag gibt es neben Wolken auch heitere Abschnitte. Es bleibt überwiegend trocken, am Abend kann es in der Prignitz etwas regnen bei Temperaturen zwischen neun und zwölf Grad. Laut den DWD-Meteorologen wechseln sich am Freitag Sonne und Wolken ab, vorübergehend sind auch Regen- und Graupelschauer möglich. Die Höchsttemperatur sinkt wieder auf maximal acht Grad.

© dpa-infocom, dpa:220223-99-246651/2