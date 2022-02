Berlin. Wegen eines Dachstuhlbrandes in Spandau sind aus umliegenden Gebäuden 25 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Wie ein Feuerwehrsprecher am Mittwochmorgen mitteilte, war der Dachstuhl eines Rohbaus aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Rund 90 Feuerwehrleute brachten den Brand unter Kontrolle. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:220223-99-246069/2

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.